Mancano ormai solo una manciata di ore prima dell’annuale evento Google I/O, questa sera alle 19 (ora italiana) il colosso di Mountain View darà il via ad una carrellata di annunci, presentando novità lato software e hardware. Tra i dispositivi più attesi figurano sicuramente Google pixel 7a, Google Pixel Tablet e il primo smartphone pieghevole dell’azienda Pixel Fold, di tutti abbiamo avuto modo di carpire diverse informazioni negli ultimi tempi grazie ad una serie di indiscrezioni trapelate in rete ma, finché non vengono ufficialmente presentati, c’è sempre spazio per ulteriori informazioni.

Oggi diamo quindi uno sguardo alle ultime voci circa i dispositivi sopra citati, scopriamo dunque insieme se sono disponibili novità degne di nota.

Trapela il video di presentazione di Google Pixel 7a

Nelle ultime ore sono stati diffusi in rete due video, uno in lingua inglese e l’altro in francese, che sono con ogni probabilità i video ufficiali che utilizzerà l’azienda questa sera per presentare Google Pixel 7a; i video in questione non aggiungono nulla di nuovo a quanto già sappiamo, ci consentono di dare l’ennesimo sguardo al design dello smartphone, mettendo in evidenza alcune caratteristiche del rinnovato comparto fotografico.

Omg its the Pixel 7a (but English) pic.twitter.com/kfN7y4euv5 — SnoopyTech (@_snoopytech_) May 9, 2023

Come potete notare, nel video Google pone l’accento sulle potenzialità della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione, evidenziando al contempo una serie di funzionalità esclusive degli smartphone Pixel come Night Sight, Photo Unblur, Magic Eraser e altro.

Come detto dunque, i video in questione non ci danno alcuna nuova informazione riguardo alle specifiche tecniche dello smartphone in questione, motivo per cui al momento fanno fede le caratteristiche che vi riportiamo di seguito:

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 13

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, luminosità

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Sistema operativo: Android 13

È lecito presumere che queste siano le ultime indiscrezioni su Google Pixel 7a prima dell’evento di presentazione ufficiale, motivo per cui non ci resta che attendere.

Nuove immagini per Pixel Tablet e la sua dock di ricarica

Il prolifico leaker Snoopy Tech ha condiviso su Twitter una nuova immagine raffigurante Google Pixel Tablet e la sua dock di ricarica, condividendo anche quella che dovrebbe essere la data di commercializzazione del dispositivo che, come già si vociferava, non dovrebbe essere immediatamente disponibile al lancio.

Secondo il leaker il prossimo tablet di Big G sarà disponibile a partire dal 20 giugno, in seguito alla presunta presentazione di questa sera. Anche in questo caso non vengono forniti ulteriori dettagli sulle specifiche del dispositivo che, a quanto sappiamo, dovrebbe essere equipaggiato con il processore proprietario Tensor G2, lo stesso utilizzato sugli smartphone della serie Pixel 7, coadiuvato da 8 GB di RAM di tipo LPDDR5 e tagli di archiviazione interna da 128 GB e 256 GB.

Il tablet dovrebbe inoltre avere un display LCD da 10,95 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e 500 nit di luminosità, una fotocamera posteriore e una anteriore da 8 MP, tre microfoni, quattro speaker, connettività Bluetooth 5.2 e Ultrawide Band (UWB). Infine il prezzo per il mercato europeo dovrebbe oscillare tra i 679,99 euro e i 799,99 euro in base al taglio di memoria interna.

Google pubblica un video promozionale per l’NBA mostrando Pixel Fold in tutto e per tutto

Nelle ultime ore l’account ufficiale Google Pixel ha pubblicato su Twitter alcuni scatti realizzati con Pixel Fold durante le riprese di un video promozionale con le star dell’NBA, video che è a sua volta stato condiviso su YouTube.

Y’all ready for the greatest watch party of all-time? Check back in tomorrow 👀🔥 #TeamPixel https://t.co/k5CdmegRNM pic.twitter.com/M5oLoyVGRv — Google Pixel (@GooglePixel_US) May 9, 2023

Big G quest’anno presenta (in buona sostanza sponsorizza) i playoff NBA, motivo per cui ha deciso di approfittare della presenza delle stelle del basket americano per pubblicizzare il suo primo dispositivo pieghevole: Pixel Fold. Nel video che potete vedere qui sotto, potete notare come l’azienda ponga l’accento non solo sul design del dispositivo, ma anche su tutta una serie di funzionalità software dedicate.

Anche in questo caso non ci sono nuove informazioni dal punto di vista delle specifiche tecniche, bisognerà dunque attendere la presunta presentazione in occasione della conferenza di stasera per scoprire di più, ma per il momento vi rinfreschiamo la memoria con quelle che sono ad ora le presunte caratteristiche del dispositivo:

Dimensioni: 139,7 x 79.5 x 12.1 mm (da chiuso) 139.7 x 158.7 x 5.8 mm (da aperto)

Peso: 283 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), plastica (interno), alluminio (frame laterale)

Certificazione: IPX8 (resistenza all’acqua)

Display esterno: OLED da 5,8″ FHD+ (1080 x 2092 pixel, in 17,4:9) e refresh rate a 120 Hz

Display interno: Foldable OLED da 7,6″ con risoluzione 2240 x 1840 pixel (in 6:5) e refresh rate a 120 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm “5LPP”) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e Security chip Titan M2

Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 1/2″ con risoluzione 48 MP, pixel da 0,8 μm, apertura f/1.7 Sensore tele da 1/3,1″ con risoluzione 10,8 MP, pixel da 1,22 μm, apertura f/3.05 per lo zoom ottico 5x (zoom digitale fino al 20x) Sensore ultra-grandangolare da 1/3″ con risoluzione 10,8 MP, pixel da 1,25 μm, apertura f/2.2 e angolo di visione a 121°

Fotocamera anteriore: Sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm, apertura f/2.2 e fuoco fisso (esterna) Sensore da 8 MP con pixel da 1,12 μm, apertura f/2.0 e fuoco fisso

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band), NFC, USB Type-C 3.2, UWB (Ultra Wideband)

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

Lettore delle impronte digitali: si

Batteria: Li-Po con capacità di 4.821 mAh Ricarica rapida cablata e wireless a 30 W Autonomia da 24 ore di utilizzo (fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico)

Sistema operativo: Android 13 QPR3 VPN di Google One inclusa



Insomma, c’è parecchia carne al fuoco, Google ha sicuramente diverse novità pronte per gli utenti, motivo per cui vi aspettiamo tutti questa sera alle 18:45, pronti e carichi per seguire l’evento in diretta con noi, non mancate!

