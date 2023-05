Il mercato degli smartphone è sempre più competitivo e i produttori cercano di distinguersi offrendo pacchetti e promozioni che rendono i loro prodotti ancora più attraenti per i consumatori. Tra questi spicca Google, che con il lancio di Google Pixel 7a sembra avere intenzione di seguire questa tendenza in modo da rendere più allettante l’acquisto del dispositivo con un’interessante offerta di lancio. Scopriamo insieme i dettagli di questa proposta e come potrebbe influenzare il successo del nuovo smartphone.

Le Pixel Buds A-Series saranno incluse nel prezzo di Google Pixel 7a

Con la data della conferenza annuale Google I/O 2023 dedicata agli sviluppatori che si avvicina (in questo nostro articolo potete leggere cosa aspettarci), che coinciderà con la presentazione di Google Pixel 7a affiancato da Google Pixel Tabet e Google Pixel Fold, del nuovo dispositivo si sa ormai quasi tutto, dai colori, al design e le cover ufficiali e ai presunti prezzi in Europa. Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, il prezzo di lancio di Pixel 7a sembra possa essere piuttosto elevato, quantomeno prendendo come riferimento il suo predecessore Google Pixel 6a. Si parla infatti di un prezzo di listino fissato a 509 euro, che si tradurrebbe in un rincaro di ben 50 euro rispetto al modello precedente e che avvicinerebbe la nuova proposta di Big G al Pixel 7 base presentato sul finire dello scorso anno insieme al fratello maggiore Pixel 7 Pro.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni ci offrono un quadro più chiaro di ciò che Google ha intenzione di proporre per rendere più allettante l’acquisto del suo nuovo dispositivo. In occasione del lancio di Pixel 7a sembra che Google sia intenzionata ad includere gratuitamente nel pacchetto d’acquisto Pixel Buds A-Series, gli auricolari wireless dell’azienda. Inoltre, coloro che dovessero scegliere la variante blu dello smartphone avrebbero anche la possibilità di ricevere gratuitamente Pixel Buds A-Series in un nuovo colore inedito abbinato, che sembra possa essere lanciato nel corso dell’evento del 10 maggio.

Secondo quanto emerso in queste ore, questa offerta promozionale dovrebbe essere disponibile già a partire dal 10 maggio e si prevede possa durare fino al 22 maggio. Queste informazioni sono arrivate in nostro possesso grazie alla condivisione in rete di alcuni poster promozionali per il mercato francese, che rivelano così in tutto e per tutto le intenzioni del colosso di Mountain View. Al momento non è stato comunicato se questa offerta di lancio sarà disponibile solo in Francia o se verrà estesa anche in altri Paesi europei tra cui anche l’Italia. In vista del lancio ufficiale ormai alle porte, nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Rimane da fare un’ultima considerazione in merito. Nonostante la gradita iniziativa, sarà da vedere se questa strategia di marketing sarà sufficiente per convincere gli utenti a investire in un dispositivo dal prezzo iniziale che, se confermato, andrà ad allinearsi quasi completamente al prezzo attuale di mercato di Pixel 7, che a distanza di più di sei mesi dal lancio rimane comunque un dispositivo di fascia superiore. A tal proposito, qualora vogliate farvi un’idea di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche di Pixel 7a (magari per confrontarle proprio con Pixel 7), vi lasciamo la lista delle specifiche finora trapelate.

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 13

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, luminosità

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Sistema operativo: Android 13

