Con l’avvicinarsi del 10 maggio, data scelta per l’evento Google I/O, non passa giorno in cui non trapeli qualche nuova indiscrezione sui prodotti che verranno presentati dall’azienda in occasione dell’annuale conferenza; questa mattina per esempio abbiamo visto una serie di nuovi render di Google Pixel 7a, futuro smartphone di fascia media del brand, insieme alle immagini di alcune cover.

Ora, stando a quanto condiviso su Twitter, possiamo farci un’idea più precisa di quello che potrebbe essere il prezzo di vendita dello smartphone in questione nel mercato europeo; diamo un’occhiata.

Trapela il presunto prezzo di Google Pixel 7a per il mercato francese

Nel corso delle ultime settimane siamo riusciti a delineare un quadro sempre più completo sull’atteso smartphone di fascia media di Google, abbiamo visto per esempio alcune colorazioni (tra cui la nuova Coral), la dotazione della confezione e parecchio materiale stampa riportante diverse caratteristiche dello smartphone. Considerando anche che, secondo alcune voci, Pixel 7a potrebbe essere l’ultimo della serie “a” di Google, l’interesse da parte degli appassionati aumenta sempre più.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni ci hanno permesso di scrutare con maggior precisione quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del dispositivo in questione, che riportiamo di seguito:

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 13

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, luminosità

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Sistema operativo: Android 13

Se dunque per quel che riguarda le caratteristiche tecniche abbiamo parecchie informazioni, ciò che ci mancava era qualche indicazione sul possibile prezzo, o meglio sul prezzo di vendita del mercato europeo; precedenti voci infatti stimavano un costo di 499 dollari per il mercato statunitense, e da noi?

Stando a quanto riporta il leaker billbil-kun su Twitter, questi dovrebbero essere i prezzi di Pixel 7a e cover ufficiale per il mercato francese:

Google Pixel 7a nelle colorazioni Artic Blue, Cotton e Carbon dovrebbe avere un prezzo di vendita di 509 euro

nelle colorazioni Artic Blue, Cotton e Carbon dovrebbe avere un La custodia originale Google nelle colorazioni Artic Blue, White, Carbon e Jade dovrebbe avere un costo di 34,99 euro

Insomma, l’attuale Google Pixel 6a aveva un prezzo di listino di 459 euro da noi, se da un lato ci aspettavamo tutti qualche rincaro visto il periodo dall’altro, qualora il prezzo fosse confermato anche per il mercato italiano, non si tratterebbe di un aumento così esorbitante, specialmente considerando le presunte migliorie apportate dall’azienda al processore, al display dello smartphone, al comparto fotografico, nonché l’implementazione del supporto alla ricarica wireless.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire quanto dovremo spendere qualora volessimo acquistare un Google Pixel 7a nuovo fiammante.

