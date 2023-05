La settimana prossima è in programma l’attesissima edizione 2023 di Google I/O, appuntamento in occasione del quale il colosso di Mountain View presenterà alcuni nuovi prodotti e svelerà anche le novità software più interessanti a cui sta lavorando.

Per quanto riguarda il comparto hardware, dovrebbero essere addirittura cinque i prodotti di cui il team si occuperà durante l’evento della prossima settimana e almeno uno di essi dovrebbe arrivare sul mercato subito.

Cosa sappiamo sulle novità in arrivo per Google I/O 2023

Nelle scorse ore il popolare leaker Yogesh Brar ha svelato su Twitter quelle che, a suo dire, sono le novità dal punto di vista hardware che il colosso di Mountain View porterà sul palco la prossima settimana.

Il più scontato è ovviamente Google Pixel 7a, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato probabilmente già nella stessa giornata del 10 maggio (o in quelle immediatamente successive) e del quale in queste settimane si è parlato davvero tanto, dalla scheda tecnica a quello che dovrebbe essere il suo prezzo.

Ed ancora, a dire di Yogesh Brar mercoledì prossimo ci sarà spazio per Google Pixel Fold, l’atteso primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View che, tuttavia, non dovrebbe arrivare subito sul mercato (probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per uno o due mesi). Tra le sue caratteristiche non dovrebbero mancare un display esterno da 5,8 pollici e uno interno da 7,6 pollici, oltre al processore Google Tensor G2.

Tra i protagonisti di Google I/O 2023 ci sarà anche Google Pixel Tablet, dispositivo atteso oramai da parecchi mesi e che sembra finalmente pronto per fare il suo esordio con un display da 10,9 pollici, il supporto ad un pennino stilo e un processore Google Tensor G2.

Mercoledì prossimo dovrebbero essere annunciate anche le cuffie Google Pixel Buds A-Series nella nuova colorazione Sky Blue.

Infine, durante il keynote di Google I/O 2023 si parlerà di Google Pixel 8, la nuova generazione di punta che il colosso di Mountain View presenterà in autunno ma della quale l’azienda statunitense anticiperà qualche chicca.

Come seguire l’evento

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate seguire l’evento di apertura di Google I/O 2023 non dovete fare altro che collegarvi alla pagina ufficiale di Google su YouTube (la trovate seguendo questo link) mercoledì 10 maggio alle ore 19.

