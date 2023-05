In un Google I/O 2023 che si preannuncia già particolarmente ricco di novità hardware, ci sarà spazio anche per una piccola aggiunta “di contorno”: stando alle ultime indiscrezioni emerse, la conferenza di Big G per gli sviluppatori sarà anche il teatro del debutto delle cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series in una colorazione inedita.

Le Google Pixel Buds A-Series da abbinare a Pixel 7a

Mettiamo subito le cose chiaro: la novità che vi stiamo per raccontare non sarà neppure lontanamente la più interessante dell’ormai imminente Google I/O 2023: come ben sapete, infatti, questa edizione dell’appuntamento annuale verrà condensata in un’unica giornata e durante la conferenza ci sarà parecchio nuovo hardware da scoprire, dal primo pieghevole Google Pixel Fold al Google Pixel Tablet — che vi abbiamo recentemente mostrato in anteprima — fino al nuovo aspirante best buy della fascia media Google Pixel 7a.

Di quest’ultimo si è parlato in lungo e in largo nelle settimane precedenti, tanto che ormai sappiamo praticamente tutto sul suo conto e il vero ago della bilancia che ne potrebbe decretare il successo o il flop sarà il prezzo di listino (oltre — per i più appassionati — al refresh rate del display). A prescindere dalla cifra che Google riporterà sul cartellino, Pixel 7a sarà pur sempre la proposta del produttore californiano per la fascia media del mercato, insomma lo smartphone che verrà preso in considerazione dagli utenti intenzionati ad ottenere l’ultimissima esperienza d’uso Made by Google al prezzo più basso.

Tra le varie colorazioni di Google Pixel 7a, ci sarà anche l’elegante Sky Blue, che verrà proposta anche per le cuffie di fascia media di Big G: le Google Pixel Buds A-Series.

Come potete vedere dalle immagini riportate qui sotto, la custodia di ricarica rimarrà di colore bianco all’esterno, mentre la colorazione Sky Blue verrà applicata alla parte interna e alle cuffie, che dunque si abbineranno perfettamente al nuovo smartphone della casa.

Al netto della colorazione inedita, le cuffie rimarranno quelle che già conosciamo da qualche anno: per maggiori dettagli, date un’occhiata alla nostra recensione dedicata. Sebbene su questo punto non siano trapelate informazioni, è altamente probabile che anche il prezzo di listino resterà invariato.

