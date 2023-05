Nonostante secondo alcune voci Google Pixel 7a possa essere l’ultimo esemplare della famiglia “a”, forse per il prezzo minore rispetto ai fratelli maggiori Pixel 7 e Pixel 7 Pro presentati a fine dello scorso anno o forse per il crescente hype che si viene a creare attorno a un dispositivo di casa Google, la community aspetta con interesse il lancio di questo dispositivo previsto nel corso del keynote di apertura del Google I/O 2023 fissato per l’ormai vicino 10 maggio. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il materiale stampa che mostra in tutto e per tutto design e caratteristiche dello smartphone. In queste ore sono stati condivisi ulteriori materiali che vanno ad aggiungere carne sul fuoco dando così una panoramica completa di quello che sarà Pixel 7a.

Trapelano in rete render e cover di Google Pixel 7a

Le immagini recentemente trapelate del Pixel 7a ci offrono un’anteprima delle diverse varianti di colore in cui il dispositivo sarà disponibile, che confermano le colorazioni di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. gli utenti potranno scegliere tra Charcoal, Blue e Snow, oltre a una nuova tonalità Coral, rivelata anch’essa nei giorni scorsi in un rendering. Grazie a queste immagini possiamo anche osservare il design del telefono da diverse angolazioni, permettendoci di apprezzare i dettagli estetici e funzionali del dispositivo, che abbiamo comunque già potuto osservare in anteprima dalle foto unboxing dal vivo.

Tra le informazioni emerse dalle immagini trapelate, si può notare che la confezione del Pixel 7a includerà alcuni accessori utili per gli utenti. Tra questi sarà presente uno strumento per l’estrazione della SIM, un adattatore OTG chiamato Quick Switch, utile per passare da USB-A a USB-C, e un cavo USB Type-C per la ricarica e la trasmissione dati. Come comunicato nei giorni scorsi mancherà il caricabatterie.

Le nuove immagini forniscono anche un’anteprima delle custodie disponibili per il Pixel 7a, che saranno proposte nelle varianti di colore White, Jade, Carbon e Blue, in linea con le varie colorazioni dello smartphone. Queste cover, oltre a proteggere lo smartphone, permetteranno agli utenti di personalizzare ulteriormente il proprio dispositivo, adattandolo ai propri gusti ed esigenze con gli abbinamenti cromatici disponibili.

Le specifiche tecniche di Google Pixel 7a

Non ci sono novità riguardo le caratteristiche tecniche di Pixel 7a. Alla luce di quanto emerso nei giorni scorsi, elenchiamo le presunte specifiche in vista del lancio ormai imminente.

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 13

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, luminosità

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Sistema operativo: Android 13

