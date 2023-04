Google Pixel 7a continua a far parlare di sé. Non è un mistero che questo smartphone sia, senza ombra di dubbio, lo smartphone Android di fascia media più atteso del 2023.

Nonostante siamo ancora in attesa di conoscere ufficialmente, dello smartphone sappiamo ormai tutto e, grazie al noto leaker Evan Blass (@evleaks) possiamo finalmente ammirarlo anche nella colorazione che sarà esclusiva del Google Store e che affiancherà le tre già note che saranno disponibili anche presso i rivenditori di terze parti.

Google Pixel 7a: anche la colorazione “Coral” esce allo scoperto

Negli ultimi giorni abbiamo condiviso un bel po’ di notizie riguardanti Google Pixel 7a, uno smartphone che, almeno sulla carta, sembra avere l’ambizione di smuovere le acque sulla fascia media del panorama Android, sempre più caratterizzata da smartphone deludenti, tranne qualche (sempre più rara) eccezione.

Del prossimo Pixel “A” di Google sappiamo ormai vita, morte e miracoli, vuoi per le immagini trapelate un paio di giorni fa che ce lo hanno mostrato in tutte le colorazioni “classiche” (ovvero Arctic Blue, Carbon e Cotton), vuoi per le specifiche tecniche e tutti gli altri dettagli che sono stati condivisi fino a poche ore fa.

Prezzo ufficiale a parte, l’unico altro aspetto che finora mancava per avere un quadro completo sul Google Pixel 7a era la colorazione scelta da Google come esclusiva destinata al proprio store ufficiale. Secondo i rumor, che ci hanno preso ancora una volta, la colorazione esclusiva è la “Coral” e, come vi avevamo anticipato, riprende in tutto e per tutto la colorazione omonima delle cuffie Google Pixel Buds Pro. Possiamo mostrarvi lo smartphone in questa colorazione grazie al noto leaker Evan Blass che lo ha condiviso tramite un post su Twitter.

La colorazione “Coral” (riprende proprio il colore del corallo), che risulta decisamente più accesa e vistosa rispetto alle altre in cui sarà disponibile lo smartphone, pervade anche il frame laterale e la camera bar, risultando leggermente più spenta per via dell’effetto del colore sul metallo.

Presunta scheda tecnica

Di seguito riportiamo la scheda tecnica del Google Pixel 7a, ricostruita grazie a tutte le indiscrezioni circolate in rete nelle ultime settimane.

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

x x Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

(anteriore e posteriore), (frame laterale e camera bar) Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

da (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

(5 nm) con CPU octa-core, GPU e chip di sicurezza Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 10,8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS , NFC , USB Type-C

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , bussola , barometro , luminosità

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 20 W e wireless a 5 W

da con supporto alla ricarica cablata a e wireless a Sistema operativo: Android 13

Quando arriva il Google Pixel 7a?

Il Google Pixel 7a farà il suo debutto ufficiale sul palco del Shoreline Amphitheatre di Mountain View durante il keynote di apertura del Google I/O 2023, l’annuale conferenza per gli sviluppatori il cui inizio è previsto alle 19:00 (ore italiane) del prossimo 10 maggio.

Lo smartphone arriverà nelle tre colorazioni Arctic Blue, Carbon e Cotton, oltre che nella colorazione Coral di cui vi abbiamo parlato poco sopra e che, con molta probabilità, sarà esclusiva del Google Store. Stessa sorte potrebbe toccare al taglio di memoria da 256 GB.

Per quanto concerne i prezzi, assisteremo sicuramente ad un incremento del listino rispetto al predecessore Google Pixel 6a (che in Italia è stato lanciato a 459 euro). Il modello 2023, infatti, dovrebbe avere un prezzo di partenza superiore ai 500 euro (499 dollari negli Stati Uniti) nel taglio da 128 GB.

