Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale di Google Pixel 7a, smartphone protagonista di continue apparizioni in Rete, tanto che ormai praticamente non ha più segreti.

E nelle scorse ore un ulteriore contributo è arrivato dallo staff di PBKreviews, che ha pubblicato un video teardown del nuovo smartphone del colosso di Mountain View.

Ecco cosa si nasconde in Google Pixel 7a

Il video in questione conferma che il nuovo smartphone di Google ha una parte posteriore in plastica, supporta la ricarica della batteria in modalità wireless (è presente un’apposita bobina) e può contare su un’antenna NFC.

Ed ancora, la batteria ha una capacità di 4.385 mAh, la fotocamera posteriore può contare su un sensore primario da 64 megapixel con OIS e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel mentre frontalmente gli utenti troveranno una fotocamera da 13 megapixel.

Se desiderate scoprire come gli ingegneri di Google hanno implementato le varie componenti di Google Pixel 7a all’interno della sua scocca non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente filmato. Buona visione:

Ricordiamo che tra le altre caratteristiche di Google Pixel 7a non mancheranno un display OLED con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz, un processore Google Tensor G2 (con GPU Mali-G710), 8 GB di RAM (LPDDR5), 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 3.1), altoparlanti stereo, il supporto Dual SIM, la connettività 5G e Android 13 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento ad Android 14).

Nei giorni scorsi Google Pixel 7a è stato il protagonista di un lungo video hands-on e di un’interessante indiscrezione relativa a quello che dovrebbe essere il suo prezzo ufficiale in Europa.

Non ci resta altro da fare che avere pazienza fino a mercoledì prossimo per la presentazione ufficiale e per scoprire se Google Pixel 7a arriverà in Italia subito.

Potrebbe interessarti anche: ecco cosa possiamo aspettarci al Google I/O 2023