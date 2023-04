Wasserstein Home, un’azienda statunitense con sede a Hong Kong, ha recentemente annunciato una nuova stazione di ricarica (dock) 2-in-1 “Made for Google”, pensata appositamente per essere totalmente compatibilie con gli smartphone e le cuffie della gamma Pixel.

Caratterizzata da un design abbastanza semplice, questa dock offre due uscite USB Type-C, consentendo di ricaricare contemporaneamente uno smartphone Pixel e un paio di cuffie Pixel Buds. Il prezzo di vendita, poi, non è per nulla proibitivo.

Wasserstein lancia un nuovo accessorio “Made for Google”

Grazie al programma “Made for Google” per la realizzazione di accessori, molti produttori di terze parti riescono a realizzare accessori compatibili e certificati per i prodotti del colosso di Mountain View.

Un esempio di questi è la nuova stazione di ricarica due in uno per gli smartphone della gamma Pixel e le cuffie true wireless della gamma Pixel Buds realizzata da Wasserstein Home, uno di questi partner di Big G per la realizzazione degli accessori “Made for Google”.

La nuova “Google Pixel 2-in-1 Charging Station – Made for Google” di Wasserstein Home ha la peculiarità di essere ottimizzata per dare il meglio di sé in accoppiata con i dispositivi della gamma Pixel, consentendo all’utente di ricaricare contemporaneamente, tramite un singolo accessorio, smartphone e cuffie.

Wasserstein ha optato per un design molto semplice

Questo dock 2-in-1 si presenta in colorazione nera, con una basetta abbastanza lunga nella parte bassa e una sorta di “schienale” che fungerà da supporto per tenere lo smartphone in posizione verticale durante la ricarica.

A bordo, sono presenti due porte USB Type-C: quella anteriore è, come detto, pensata per ricaricare lo smartphone e può essere regolata (avanti e indietro) tramite una rotella, per adattarsi al meglio alle dimensioni dello smartphone (probabilmente per tenere conto di eventuali cover spesse); quella posteriore, è pensata per tenere le cuffie Pixel Buds in posizione verticale.

Caratteristiche principali e compatibilità di questa dock

Wasserstein afferma che questa dock è in grado di ricaricare gli smartphone Pixel del 50% in appena 30 minuti, ma non condivide informazioni sulla potenza effettiva che viene fornita allo smartphone; prodotto utilizza un cavo fisso per l’alimentazione.

Dal punto di vista della compatibilità, sebbene sia studiata per funzionare appieno con smartphone e cuffie di casa Google, il produttore sottolinea il fatto che sono molti altri i dispositivi compatibili, quasi tutti quelli dotati di una porta di ricarica USB Type-C.

Tornando al mondo Pixel, questa basetta può ritornare utile un’opzione migliore per chi ha prodotti della serie privi di ricarica wireless: tra essi, non possiamo non pensare ad esempio allo smartphone Pixel 6a (trovate qui la nostra recensione) e alle cuffie Pixel Buds A-Series (trovate qui la nostra recensione); gli utenti in possesso di questi prodotti potrebbero quindi trovare un ottimo alleato in una stazione di ricarica come questa.

Per completezza d’informazione, riportiamo l’elenco dei dispositivi compatibili come riportato dalla pagina ufficiale del prodotto:

Disponibilità e prezzi

La nuova “Google Pixel 2-in-1 Charging Station – Made for Google” di Wasserstein Home è disponibile all’acquisto attraverso il sito ufficiale dell’azienda ad un prezzo di listino di 56,99 dollari (anche se, al momento della stesura di questo articolo, il prodotto risulta in offerta a 49,99 dollari). Come anticipato, non si tratta di un prezzo proibitivo per ciò che promette.

Provando a completare l’ordine di acquisto, sembra che Wasserstein Home spedisca anche in Italia (in 5-7 giorni) con spese di spedizione gratuite. Va inoltre segnalato che alcuni prodotti dell’azienda si trovino su Amazon anche in Italia, attualmente la nuova stazione di ricarica non è disponibile

Wasserstein avrebbe potuto osare di più, magari dotando questa nuova stazione di ricarica di una porta USB Type-C su uno dei due lati per consentire di collegare anche il caricabatterie del Google Pixel Watch, unico tra i dispositivi ultra-portatili di casa Google ad essere tagliato fuori da questa dock.

Scorrendo il catalogo del produttore, troviamo anche una dock “Made for Fitbit” che consente di ricaricare contemporaneamente uno smartphone, un paio di cuffie e uno smartwatch di Fitbit. L’azienda avrebbe potuto, perciò, fare uno sforzo in più e copiare se stessa per rendere ancora più interessante la nuova stazione di ricarica (che però sarebbe risultata molto più di nicchia).

