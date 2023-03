Stando ai più recenti report di statcounter, che ha preso in esame il periodo da febbraio 2022 a febbraio 2023, e di Counterpoint Research, sarebbero ancora una volta Samsung e Apple a contendersi la posizione di dominio sul mercato degli smartphone. Pur differendo leggermente tra loro, i due report concordano sul fatto che la lotta al primo posto sia proprio un affare a due, con gli altri competitor staccati di molto.

Dall’altro lato, spunta una previsione dell’IDC (International Data Corporation) che prevede che le spedizioni di smartphone pieghevoli (di tutti i formati) cresceranno considerevolmente fino al 2027, anno in cui potrà registrarsi la consacrazione definitiva per il segmento.

La lotta al primo posto nel mercato smartphone è ancora un affare a due

Guardando i dati condivisi da statcounter e i dati condivisi da Counterpoint Research, è chiaro che il dominio sul mercato degli smartphone sia ancora un affare legato ai principali player del settore: parliamo di Samsung e Apple.

Secondo statcounter, nei mesi da febbraio 2022 a febbraio 2023, i due colossi si sono scambiati la posizione di dominio di mese in mese e, all’ultimo, seppur di poco, l’ha spuntata l’azienda della mela morsicata (27,1% contro 26,75%).

I Galaxy S23 hanno aiutato Samsung a tornare in cima

Di diverso avviso è invece Counterpoint Research che sostiene come a febbraio 2023 fosse Samsung in posizione di dominio, spinta dall’arrivo dei recentissimi flagship Galaxy S23 (trovate qui la nostra recensione), Galaxy S23+ (recensione) e Galaxy S23 Ultra (recensione), molto apprezzati su scala globale e, in particolar modo dalle nostre parti, per l’adozione del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Sembra che grazie a loro, a febbraio 2023, il colosso sudcoreano avrebbe conquistato il 21,1% della quota di mercato globale, con un aumento del 3,5% rispetto al mese precedente; di contro, Apple avrebbe conquistato una quota di mercato del 20,2%, registrando un calo dello 0,7% rispetto al mese precedente.

Per Counterpoint Research la classifica vede Samsung in cima (21,1%), seguita da Apple (20,2%), Xiaomi (11,5%), OPPO (8,9%) e Vivo (8,2%).

Nonostante siano stati lanciati oltre sei mesi fa, gli iPhone 14 continuano ad essere molto popolari e, soprattutto i modelli Pro (oltre ai vecchi modelli divenuti ormai più accessibili), continuano a trainare le vendite di Apple che come detto, secondo statcounter, sarebbe ancora in cima alla classifica.

Apple, Samsung o chi per loro: le vendite di smartphone sono in calo a livello globale

Lo scenario generale, tuttavia, racconta di un mercato globale degli smartphone in forte contrazione: nel mese di febbraio 2023, le vendite globali di smartphone sono state di 89,57 milioni di unità, facendo registrare un calo del 10% rispetto al mese precedente e un calo del 15% rispetto a dodici mesi fa.

Molti confidavano in un cambio di passo una volta che la Cina fosse tornata alla normalità dopo il lungo periodo di chiusura per via della pandemia da COVID-19: la riapertura del più grande mercato orientale, tuttavia, non ha portato miglioramenti significativi.

Il calo globale è dimostrato da questi numeri che confrontano le vendite a febbraio 2023 con quelle a gennaio 2023 per i principali mercati:

Cina: 21,39 milioni di smartphone venduti (-28% rispetto a gennaio 2023 e -10% rispetto a febbraio 2022)

(-28% rispetto a gennaio 2023 e -10% rispetto a febbraio 2022) Stati Uniti: 9,43 milioni di smartphone venduti (-6% rispetto a gennaio 2023)

(-6% rispetto a gennaio 2023) Europa: 12,27 milioni di smartphone venduti (-2% rispetto a gennaio 2023)

(-2% rispetto a gennaio 2023) India: 10,8 milioni di smartphone venduti (-4% rispetto a gennaio 2023).

Le spedizioni di smartphone pieghevoli “esploderanno” da qui al 2027

All’interno del mercato degli smartphone, c’è un segmento che non ha ancora raggiunto la piena maturità, probabilmente a causa del fatto che sono ancora pochi i giocatori di questa partita, con Samsung attuale dominatore del settore, vuoi per la concretezza di entrambi i modelli, vuoi per la presenza a livello globale.

Tuttavia, questo segmento è l’unico a non aver risentito del calo delle spedizioni registrato a livello globale nel 2022: a cospetto del calo generale maggiore all’11%, il segmento dei pieghevoli ha avuto un andamento positivo (nonostante un calo registrato per la prima volta in assoluto).

Sulla situazione attuale e sulle previsioni per il 2023 si è pronunciato Anthony Scarsella, responsabile della ricerca in ambito Mobile Phones presso la IDC:

“Il mercato dei telefoni pieghevoli ha chiuso leggermente al di sopra delle previsioni precedenti poiché i consumatori stanno iniziando ad abbracciare il nuovo fattore di forma. Un calo del 10% dell’ASP (il prezzo medio di vendita, ndr) ha aiutato il mercato a crescere del 75,5% nel 2022, poiché i dispositivi pieghevoli sono diventati più convenienti in numerosi mercati. Con i nuovi fornitori e modelli che si uniranno alla gara quest’anno, prevediamo che il mercato dei pieghevoli sarà l’unico punto luminoso nel 2023 con una crescita del 50,5%, mentre il mercato totale degli smartphone si contrae dell’1,1%.“

L’IDC prevede che le spedizioni mondiali di smartphone pieghevoli di ogni tipologia (a libro, a conchiglia, ribaltabili, ripiegabili più volte) raggiungeranno i 21,4 milioni di unità nel 2023, facendo registrare un aumento di oltre il 50% rispetto alle 14,2 milioni di unità spedite nel 2022.

La previsione dell’istituto di ricerca, però, si spinge oltre, ipotizzando lo scenario a cui assisteremo entro il quinto anno a partire da oggi: nel 2027, potrebbero essere spedite 48,1 milioni di smartphone pieghevoli (tasso di crescita annuale composto, CAGR, del 27,6% dal 2022 al 2027), generando un valore di mercato di 42 miliardi di dollari.

Il futuro dei Galaxy pieghevoli fa ben sperare Samsung

A rafforzare ulteriormente i concetti espressi poco sopra ci ha pensato Nabila Popal, direttore della ricerca presso il team Worldwide Tracker di IDC:

“Una pletora di nuovi modelli di fornitori attuali e nuovi che arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno non possono che ribadire il recente successo e l’aumento della domanda a cui stiamo attualmente assistendo nel mercato. I dispositivi pieghevoli sono stati un punto focale chiave al Mobile World Congress di quest’anno poiché i venditori erano ansiosi di mostrare nuovi modelli e dispositivi concettuali. Con il mercato degli smartphone in calo di oltre l’11% lo scorso anno, i consumatori hanno bisogno di nuova motivazione per uscire e passare a qualcosa che può stupiscili. I dispositivi pieghevoli attualmente portano quel “fattore wow” e credo che continueranno a conquistare più titoli e a superare gli smartphone non pieghevoli nei prossimi cinque anni.”

Con riferimento al segmento dei pieghevoli, Samsung dovrebbe presentare le proprie novità in occasione dell’evento Samsung Unpacked estivo, collocato solitamente nel mese di agosto.

Il colosso sudcoreano dovrebbe lanciare i successori di Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 (e qui trovate le ultime indiscrezioni del caso) ma potrebbe esserci spazio anche per un terzo dispositivo pieghevole in tre parti: dalle parti di Seoul si è scelto di puntare fortemente sui pieghevoli, tanto che si parla di una line-up composta da quattro diversi modelli nel 2025.

Insomma: se Samsung riuscisse a giocare al meglio le proprie carte e le previsioni di IDC dovessero rivelarsi esatte, il futuro dei Galaxy pieghevoli sembra piuttosto roseo.

