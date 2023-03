Il settore degli smartphone pieghevoli sta diventando sempre più affollato nonché terreno di scontro tra i vari brand che puntano a legittimare la propria posizione cercando di superare la concorrenza grazie all’introduzione di nuove funzioni e caratteristiche hardware. Nonostante la maggior parte dei produttori di pieghevoli abbia fatto irruzione nel mercato rilasciando dispositivi di pregevole fattura, il player più atteso in questo ambito rimane, tuttora, Samsung la quale si prepara a rinfrescare la propria famiglia di dispositivi pieghevoli tanto esteticamente quanto nelle componenti tecniche.

Scopriamo insieme cosa potrebbe avere in serbo il colosso coreano per i prossimi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Samsung Galaxy Z Flip5 cambia tutto: schermo più grande e molto altro

Samsung Galaxy Z Flip è stato il primo smartphone a inaugurare il “nuovo” form-factor a conchiglia riuscendo a riscuotere un discreto successo per l’originalità delle forme e il tocco di nostalgia che non guasta mai.

Ebbene, anch’esso quest’anno come il fratello maggiore Z Fold4 ha dovuto affrontare l’agguerrita concorrenza di OPPO che, con il suo Find N2 Flip,ha minato le certezze di Samsung scuotendo lo status quo del settore grazie all’introduzione di alcune novità d’impatto che contribuiscono a rendere il dispositivo più appetibile e moderno rispetto alla controparte del colosso coreano.

Prima fra tutte è il display esterno, un elemento divenuto ormai campo di battaglia per i produttori di questa categoria di pieghevoli, le cui dimensioni nell’attuale Galaxy Z Flip4 si attestano sui 1,9 pollici contro i 3,26 pollici del modello di OPPO.

Il leaker SuperRoader pare sia entrato in possesso di alcune informazioni riguardo la suddetta componente nel prossimo Galaxy Z Flip5 e abbia realizzato e diffuso dei dettagliatissimi render che mostrano il dispositivo in tutta la sua bellezza. Dunque, stando alla fuga d’informazioni, Samsung punta a incrementare le dimensioni del display esterno di Z Flip5 a 3,4 pollici con l’obiettivo di affermare la propria superiorità nei confronti di concorrenti quali Motorola e, in particolare, OPPO.

In tal senso, la strategia del produttore consisterebbe nel suddividere la superficie esterna del prossimo Flip in due parti: inferiormente, accanto alle fotocamere anteriori, è previsto un piccolo schermo di servizio – il cui compito sarà mostrare l’orario, la percentuale della batteria e altre informazioni basilari – mentre la restante parte verrà dominata dall’ampio pannello da 3,4 pollici, con rapporto d’aspetto pressoché quadrato di 1:1.038, per interagire con il resto dell’interfaccia utente e probabilmente controllare l’intero sistema operativo, dettaglio su cui ancora non si hanno certezze.

Le migliorie estetiche non finiscono qui poiché è prevista l’adozione di bordi piatti lungo tutto il dispositivo con la conferma del sensore d’impronte digitali sul lato.

La novità più rilevante è attesa sotto il profilo della qualità costruttiva con l’implementazione della nuova cerniera a “goccia d’acqua” che consentirebbe al produttore di compiere il salto di qualità dal punto di vista ingegneristico permettendo di ridurre al minimo la visibilità della piega garantendo una chiusura perfettamente piatta e senza gap.

La nuova tecnologia della cerniera dovrebbe, inoltre, permettere di certificare il prossimo Samsung Galaxy Z Flip5 anche alla resistenza alla polvere nonché alla già presente resistenza all’acqua con la certificazione IPX8. Chiaramente, trattandosi di informazioni trapelate, nulla è ancora certo.

Per quanto riguarda le mere specifiche tecniche, Samsung Galaxy Z Flip5 dovrebbe montare l’eccellente Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, un sensore principale più grande e una batteria più capiente.

Vi lasciamo ai render in attesa di capire se si riveleranno veritieri; ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.

Previous Next Fullscreen

Galaxy Z Fold5: squadra che vince non si cambia (o quasi)

Se da una parte Samsung Galaxy Z Flip5 è pronto a rivoluzionare il proprio aspetto estetico al fine di sopraffare la concorrenza, i piani di Samsung per il prossimo Galaxy Z Fold5 sembrano essere diametralmente opposti. La parola d’ordine infatti sembra essere “continuità”.

Stando a quanto scovato dall’affidabile leaker Ice Universe, da sempre molto attento alle vicende Samsung, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold5 dovrebbe scegliere la strada della continuità rispetto al predecessore offrendo un design pressoché identico eccezion fatta per l’introduzione della famigerata cerniera a goccia d’acqua la quale, come accennato sopra per lo Z Flip5, consentirebbe al Fold di eliminare il fastidioso gap quando completamente chiuso. Grazie a questa novità il dispositivo dovrebbe essere più sottile di 0.2 mm quando aperto e 1 mm quando richiuso.

Come per Flip5, sotto il cofano dovremmo vedere lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che tanto successo ha riscosso per la sua implementazione nella famiglia Galaxy S23.

Tutto tace ancora riguardo il comparto fotografico in cui dovrebbe essere scelta una linea conservatrice così come per la batteria e la certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

Due anime convivono, dunque, nella famiglia di pieghevoli di Samsung: da una parte uno Z Flip5 battagliero all’insegna della rivoluzione, dall’altra uno Z Fold5 conservatore che tenta di scalare di nuovo il mercato dei foldable proponendo una rivisitazione di una formula già affermata. I prossimi mesi sapranno dirci sicuramente di più; vi terremo aggiornati.

Potrebbe interessarti anche: Ecco il design della prossima serie Huawei P60