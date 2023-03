Dopo una crescita costante le vendite di smartphone pieghevoli sono diminuite per la prima volta in assoluto nel quarto trimestre del 2022, rappresentando il primo calo su base annua di sempre.

Secondo un rapporto di Display Supply Chain Consultants, rispetto al terzo trimestre del 2022 il numero di spedizioni è diminuito del 48% e in confronto al quarto trimestre del 2021 sono diminuite del 26%.

Samsung domina ancora il mercato globale degli smartphone pieghevoli

Il rapporto evidenzia che Samsung domina il mercato globale degli smartphone pieghevoli con una quota dell’83%, che tuttavia è inferiore a quella relativa al terzo trimestre che era dell’86%, mentre nel terzo trimestre del 2021 l’azienda deteneva il 96% del mercato, segnali che la concorrenza inizia a togliere qualcosa al colosso sudcoreano.

Un’altra statistica che non sorprende è che Samsung Galaxy Z Flip4 è stato lo smartphone pieghevole più popolare nel quarto trimestre del 2022, ma il dato più interessante riguarda il fatto che è riuscito a conquistare da solo il 47% del mercato degli smartphone. Huawei in seconda posizione e OPPO in terza inseguono da lontano Samsung.

Un’altra statistica interessante che emerge dall’analisi di DSCC è che Samsung Display è stato il principale fornitore di display pieghevoli nel quarto trimestre del 2022 con l’81% del mercato, tuttavia deteneva una quota del 91% nel terzo trimestre del 2022, segnando quindi un calo, mentre il produttore cinese di display BOE è riuscito a portare la sua quota dal 4% nel terzo trimestre 2022 al 17% nel quarto trimestre.

Il rapporto fa notare che sebbene il quarto trimestre del 2022 non sia stato uno dei migliori in termini di spedizioni di smartphone pieghevoli, tutto il 2022 nel suo complesso si è rivelato comunque un successo, poiché le spedizioni complessive dello scorso anno sono aumentate del 62% rispetto all’anno precedente, grazie ai 12,9 milioni di unità vendute.

