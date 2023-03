Il colosso cinese Xiaomi ha da poco presentato su scala globale (anche in Italia) la nuova serie Redmi Note 12, in parte già presentata in Cina lo scorso 27 ottobre.

La nuova proposta per la fascia media targata Redmi, si compone dell’inedito Redmi Note 12, unico del lotto che si ferma alle reti 4G, e dei tre modelli con supporto alle reti 5G (Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G) già disponibili da mesi in Cina. Tutti e quattro i modelli offrono display OLED e specifiche tecniche che, purtroppo, non rappresentano un vero passo in avanti rispetto ai modelli della generazione precedente.

Redmi porta in Italia le nuove proposte per la fascia media

A circa cinque mesi di distanza rispetto all’annuncio sul mercato cinese, Xiaomi ha finalmente portato su scala globale la nuova proposta di fascia media per il 2023 targata Redmi.

La nuova serie Redmi Note 12 vuole dire la sua, coprendo praticamente l’intera fascia media e medio-bassa del panorama Android, affiancando i tre modelli compatibili con le reti 5G già presentati in Cina con il nuovo Redmi Note 12 in variante 4G che debutta ufficialmente.

Il lancio dei nuovi smartphone su scala globale è stato così commentato da Wen Ou, Direttore Generale della divisione Europa occidentale di Xiaomi:

“Dopo il grande successo riscontrato con Redmi Note 11 Series, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la serie Redmi Note 12 e con i nuovi dispositivi wearable sono certo che sorprenderemo ancora una volta i consumatori dell’Europa occidentale, non solo per la combinazione di elevate performance e funzionalità sviluppate pensando agli utenti, ma anche per il prezzo altamente competitivo.”

Il Redmi Note 12 “4G” è la vera novitÃ

Come anticipato, il Redmi Note 12 “4G” è la vera novità del giorno: si tratta di uno smartphone di fascia medio-bassa che si pone come erede del Redmi Note 11 dello scorso anno, rispetto al quale cresce dimensionalmente, guadagna il refresh rate a 120 Hz e offre un inedito SoC di Qualcomm.

Questo risponde al nome di Snapdragon 685 e non è altro che uno Snadpragon 680 (presente sul predecessore) leggermente più spinto, con i performance core della CPU overclockati di 200 MHz. Ad affiancare il SoC, troviamo 4 GB di memoria RAM (espandibile di altri 3 GB con la RAM virtuale, che prende in prestito parte dello spazio di archiviazione per gestire i processi dormienti) e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (memorie UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD.

Al pari del predecessore, il Redmi Note 12 può contare su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W e sulla certificazione IP53. Dal punto di vista estetico, lo smartphone cresce sensibilmente rispetto al predecessore e si uniforma agli altri modelli della gamma per quanto concerne l’isola rettangolare che ospita il comparto fotografico triplo, in tinta con la scocca posteriore e leggermente sporgente da essa.

Il principale indiziato per la crescita delle dimensioni è il display, che passa da 6,43 pollici a 6,67 pollici (come gli altri modelli), mantiene la tecnologia AMOLED ma guadagna il refresh rate a 120 Hz. Attorno al display, interrotto da un foro circolare centrato che ospita una singola fotocamera da 13 megapixel, troviamo cornici non proprio sottilissime, specie quella inferiore che risulta piuttosto pronunciata.

Tornando alle fotocamere posteriori, rispetto al predecessore, il Redmi Note 12 perde uno dei sensori accessori e offre un comparto fotografico triplo, composto da un sensore principale da 50 megapixel, da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel.

Completano il pacchetto l’audio stereo (doppio speaker), il jack audio da 3,5 mm, il supporto alle reti 4G, un comparto connettività abbastanza completo e il sistema operativo che è la MIUI 14, basata su Android 13 (a differenza dei fratelli che hanno Android 12 ma questo non deve comunque spaventare perché la personalizzazione di casa Xiaomi copre praticamente del tutto il sistema operativo del robottino verde).

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa che offre il Redmi Note 12.

Dimensioni: 165,66 x 75,96 x 7,85 mm

x x Peso: 183,5 grammi

Display: AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1200 nit

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 610

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD (slot separato)

(UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD (slot separato) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 2 MP

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 13 MP

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), jack audio da 3,5 mm Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 4G /3G/2G

(due Nano-SIM), /3G/2G Connettività : Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 , IR , NFC , GPS , USB Type-C

(802.11 ac), , , , , Metodi di sblocco: Lettore delle impronte digitali (montato lateralmente), riconoscimento del volto con AI

(montato lateralmente), riconoscimento del volto con AI Certificazione: IP53

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

I tre modelli 5G sono gli stessi presentati in Cina

Al netto delle configurazioni di memoria messe a disposizione degli utenti, i Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro e Note 12 Pro+, presentati in Cina lo scorso 27 ottobre, guadagnano la dicitura “5G” nel nome e sbarcano dalle nostre parti.

I tre smartphone ricalcano in toto ciò che offrono le controparti cinesi: tutti offrono schermi AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e, se il modello “base” si affida ad una piattaforma Qualcomm (lo Snapdragon 4 Gen 1) e offre solo due fotocamere, i modelli Pro si affidano al SoC MediaTek Dimensity 1080 e offrono un comparto fotografico triplo.

Il modello di punta, poi, offre un sensore fotografico principale da 200 megapixel e vanta il supporto alla ricarica rapida a 120 W, una vera bomba per la fascia media del mercato (peccato che qua non arrivi la versione con la ricarica rapida estrema a 210 W), disponibile in Cina come Explorer Edition del Redmi Note 12 Pro+.

Per maggiori informazioni sui tre smartphone già noti della gamma, vi rimandiamo all’articolo di lancio dei Redmi Note 12 in Cina.

Scheda tecnica del Redmi Note 12 5G

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi Note 12 5G.

Dimensioni: 165,9 x 76,2 x 8 mm

x x Peso: 188 grammi

Display: AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1200 nit

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), non espandibile

(UFS 2.2), non espandibile Fotocamera posteriore: doppia con doppio flash LED Sensore principale da 48 MP con PDAF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: mono , jack audio da 3,5 mm

, jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

/4G/3G/2G, (dual stand-by su rete 5G) Connettività : Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.1 (AD2P, LE), GPS , IR , USB-C

(802.11 ac), (AD2P, LE), , , Lettore delle impronte digitali: si , laterale (sul tasto di accensione-spegnimento)

, laterale (sul tasto di accensione-spegnimento) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensore di luminosità , sensore di prossimitÃ

, , , , Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W

con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Scheda tecnica del Redmi Note 12 Pro 5G

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi Note 12 Pro.

Dimensioni: 162,9 x 76 x 7,9 mm

x x Peso: 187 grammi

Display: OLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità a 900 nit Supporto all’ HDR10+ Contrasto di 5.000.000:1 Gamma di colore: DCI-P3 al 100%

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), non espandibile

(UFS 2.2), non espandibile Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.9) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/1.9) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

/4G/3G/2G, (dual stand-by su rete 5G) Connettività : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS , IR , NFC , USB-C

(802.11 ax), (AD2P, LE), , , , Lettore delle impronte digitali: si , sotto al display (ottico)

, sotto al display (ottico) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensore di luminosità , sensore di prossimitÃ

, , , , Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W

con supporto alla ricarica rapida a Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Scheda tecnica del Redmi Note 12 Pro+ 5G

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Redmi Note 12 Pro+.

Dimensioni: 162,9 x 76 x 9 mm

x x Peso: 208,4 grammi o 207,5 grammi (della Explorer Edition)

o (della Explorer Edition) Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore), (frame laterale) Display: OLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità a 900 nit Supporto all’ HDR10+ Contrasto di 5.000.000:1 Gamma di colore: DCI-P3 al 100%

da (1080 x 2400 pixel, 20:9) SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 2.2), non espandibile

(UFS 2.2), non espandibile Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale da 200 MP (f/1.7) con pixel da 0,56 µm, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/1.9) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino al 4K a 30 fps

con doppio flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), jack audio da 3,5 mm Reti mobili: 5G /4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

/4G/3G/2G, (dual stand-by su rete 5G) Connettività : Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS , IR , NFC , USB-C

(802.11 ax), (AD2P, LE), , , , Lettore delle impronte digitali: si , sotto al display (ottico)

, sotto al display (ottico) Sensori: accelerometro , giroscopio , bussola , sensore di luminosità , sensore di prossimitÃ

, , , , Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W (Pro+ e Trend Edition)

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

Disponibilità e prezzi italiani dei Redmi Note 12

Tutti gli smartphone della serie Redmi Note 12, appena presentata da Xiaomi, sono già disponibili in Italia sul sito ufficiale del produttore cinese, presso le principali catene dell’elettronica di consumo, gli operatori telefonici e Amazon.

Di seguito, riportiamo i prezzi di listino e le colorazioni disponibili per tutti e quattro gli smartphone, che risultano già disponibili su Amazon.

Redmi Note 12 (disponibile in Ice Blue, Onyx Gray e Mint Green) è proposto a 229,90 euro nel taglio con 64 GB di memoria interna e a 279,90 euro nel taglio con 128 GB di memoria interna, entrambi accompagnati da 4 GB di RAM.

(disponibile in Ice Blue, Onyx Gray e Mint Green) è proposto a nel taglio con di memoria interna e a nel taglio con di memoria interna, entrambi accompagnati da di RAM. Redmi Note 12 5G (disponibile in Ice Blue, Onyx Gray e Forest Green) è proposto a 299,90 euro nella sola configurazione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

(disponibile in Ice Blue, Onyx Gray e Forest Green) è proposto a nella sola configurazione con di RAM e di memoria interna. Redmi Note 12 Pro 5G (disponibile in Midnight Black, Polar White e Sky Blue) è proposto a 399,90 euro nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e a 449,90 euro nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

(disponibile in Midnight Black, Polar White e Sky Blue) è proposto a nella configurazione con di RAM e di memoria interna e a nella configurazione con di RAM e di memoria interna. Redmi Note 12 Pro+ 5G (disponibile in Midnight Black, Polar White e Sky Blue) è proposto a 499,90 euro nella sola configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Le promo lancio, tra prezzi “early bird” e bundle

Come di consueto, Xiaomi propone alcune interessanti promozioni per spingere i nuovi smartphone dal momento del lancio sul proprio store ufficiale; le promozioni, che riportiamo di seguito, saranno valide fino alle 23:59 del prossimo 30 aprile:

Redmi Note 12 è proposto con uno sconto di 30 euro rispetto al listino (i prezzi early bird sono 199,90 euro e 249,90 euro); in bundle con lo smartphone vengono proposte le cuffie Redmi Buds 4 Lite (valore commerciale di 34,99 euro).

Redmi Note 12 5G è proposto con uno sconto di 20 euro rispetto al listino (il prezzo early bird è 279,90 euro); in bundle con lo smartphone viene proposta la Redmi Smart Band Pro (valore commerciale di 49,99 euro).

Redmi Note 12 Pro 5G è proposto con uno sconto di 20 euro rispetto al listino in versione con 6 GB di RAM (il prezzo early bird è 379,90 euro) e con uno sconto di 50 euro rispetto al listino in versione con 8 GB di RAM (il prezzo early bird è di 399,90 euro); in bundle con lo smartphone vengono proposte le cuffie Redmi Buds 4 Lite (valore commerciale di 34,99 euro).

Redmi Note 12 Pro+ 5G è l’unico proposto senza sconti ma offre comunque in bundle la Redmi Smart Band Pro (valore commerciale di 49,99 euro).

Vedremo se questi smartphone riusciranno a non fare rimpiangere i predecessori e a ritagliarsi uno spazio importante nella fascia media: la concorrenza non manca e, purtroppo per Xiaomi, spesso e volentieri proviene dall’interno.

