Se state cercando un paio di nuove cuffie true wireless di qualità dovreste dare un’occhiata alle Google Pixel Buds Pro, che possono contare in queste ore su un bello sconto di circa 50 euro rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda tutte e quattro le colorazioni previste dalla casa di Mountain View: vediamo come approfittarne.

Google Pixel Buds Pro in offerta in tutte le colorazioni

Le cuffie Google Pixel Buds Pro sono state presentate lo scorso Google I/O insieme allo smartphone di fascia media Google Pixel 6a. Durante l’evento di quest’anno l’azienda dovrebbe svelare il successore di quest’ultimo, Google Pixel 7a, ma non ci sono indicazioni precise riguardanti nuove cuffie in arrivo. In ogni caso, vale la pena dare uno sguardo alle proposte disponibili in queste ore che riguardano tutte e quattro le colorazioni delle Pixel Buds Pro, ossia Coral (rosso corallo), Lemongrass (verde), Fog (bianco) e Charcoal (nero).

Come il nome stesso suggerisce, le cuffie offrono una qualità audio più elevata rispetto agli altri modelli della gamma. Mettono a disposizione altoparlanti personalizzati e una cancellazione attiva del rumore (ANC) con chip audio a 6 core personalizzato, in grado di eseguire algoritmi sviluppati e ottimizzati da Google. A bordo anche sensori per misurare la pressione sonora sul canale auditivo, utili per offrire il migliore comfort anche nelle sessioni prolungate.

Tra le funzionalità più interessanti delle Pixel Buds Pro possiamo citare l’audio spaziale, arrivato di recente tramite un aggiornamento software e compatibile solo con Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 e Pixel 7 Pro, almeno per ora. C’è poi la connettività Multipoint per passare automaticamente tra gli ultimi due dispositivi collegati Bluetooth collegati (smartphone, tablet e TV), la modalità trasparenza per far passare i suoni esterni e Volume EQ per aggiustare e modifica l’audio a piacimento. Non manca la certificazione IPX4 contro l’acqua. A livello di autonomia, le cuffie garantiscono fino a 11 ore di ascolto con ANC disattivato o fino a 7 ore con ANC attivato. Grazie alle ricariche della custodia, ci si può spingere fino a 31 ore totali.

Le Google Pixel Buds Pro sono state lanciate al prezzo consigliato di 219 euro, ma potete acquistarle su eBay con uno sconto di quasi 50 euro, a 173 euro. L’offerta è disponibile per le colorazioni Coral, Lemongrass, Fog e Charcoal. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

