Nelle ultime ore è in fase di rilascio una nuova funzionalità che prevede l’introduzione dell’audio spaziale, con rilevamento dei movimenti della testa, sulle Pixel Buds Pro; sapevamo già che Google avrebbe implementato questa novità per le sue cuffie true wireless di fascia alta, a febbraio infatti avevamo già potuto dare un primo sguardo alla novità in questione.

Google rilascia l’audio spaziale sulle Pixel Buds Pro con l’ultimo aggiornamento

La novità in questione viene implementata grazie all’ultimo aggiornamento, che porta il firmware delle cuffie alla versione 4.30; l’update è in fase di rilascio e dovrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti nel corso della prossima settimana.

Una volta eseguito l’aggiornamento, potrete notare la comparsa di due nuove voci nelle impostazioni delle Pixel Buds Pro, Audio spaziale e Tracciamento della testa: grazie a ciò, l’audio cambierà in base ai movimenti effettuati dalla testa in modo da sembrare più naturale; è inoltre presente un video dimostrativo nelle impostazioni, che permette di capire meglio come cambia l’audio in base ai movimenti del capo.

La nuova funzionalità è compatibile con tutti i contenuti Dolby Audio o 5.1+ dei servizi di streaming attualmente supportati come YouTube, Google TV, Disney+, HBO Max e Netflix; Google si premura inoltre di consigliare agli utenti di “tenere fermo il telefono o posizionarlo su una superficie stabile o su un supporto” per poter beneficiare di una migliore esperienza durante la visualizzazione dei contenuti.

L’audio spaziale non è compatibile con i dispositivi Pixel della serie A ed è quindi attualmente disponibile solo per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

