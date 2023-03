Files di Google si sta preparando a ricevere grossi aggiornamenti: qualche giorno fa abbiamo visto cosa ci aspetta con i miglioramenti relativi al Material You, e oggi abbiamo la possibilità di scoprire in anteprima i cambiamenti all’interfaccia che saranno introdotti per i dispositivi con schermi più grandi, come tablet Android e pieghevoli.

L’interfaccia “doppia” è in arrivo col Material You di Files di Google

In questo inizio 2023 Google sta procedendo con vari cambiamenti grafici per le proprie app, per tenerle in linea con il Material You che ha debuttato con Android 12 e che è stato perfezionato con Android 13. Sono già diverse le app e i servizi ad essere stati aggiornati in queste settimane, come Google Chrome, Trova il mio dispositivo e Google News. Qualcosa di simile avverrà con un prossimo aggiornamento di Files di Google: il popolare file manager si appresta a ricevere vari cambiamenti in linea con il Material You e i suoi colori dinamici, ma anche una nuova interfaccia pensata per i dispositivi dagli schermi grandi.

Come possiamo vedere nelle immagini provenienti dal gruppo Telegram Google News, Files di Google avrà una doppia schermata per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione su tablet e pieghevoli: a sinistra, ad esempio, avremo l’indicazione dello spazio occupato e le funzioni per liberare memoria, mentre sul lato destro dello schermo ci sarà spazio per i dettagli, con i GB occupati dalle app, dai contenuti multimediali e così via. All’estremità ci sarà una barra per la navigazione tra i menu, una soluzione simile a quella che abbiamo visto proprio con la “nuova” app Google News.

Come probabilmente saprete, nei prossimi mesi dovremmo finalmente scoprire Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold (forse al Google I/O 2023?). Sembra dunque che la casa di Mountain View si stia concentrando per dare il miglior benvenuto possibile ai nuovi dispositivi in arrivo. Per il momento l’interfaccia che vedete qui sopra non è attiva: lo sarà probabilmente con uno dei prossimi aggiornamenti, ma non abbiamo una data.

