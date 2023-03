Il file manager di Google sta per ricevere un importante aggiornamento che migliorerà l’app Files sia dal punto di vista funzionale che visivo.

Files di Google a breve riceverà il design Material Design 3 che l’azienda di Mountain View sta implementando per tutte le sue app.

Files di Google si prepara a ricevere il Material You

Il nuovo design si adatterà ai colori del tema di sistema e oggi possiamo vedere un’anteprima di come il file manager per Android apparirà grazie ad alcuni screenshot condivisi tramite Twitter dall’informatore @Nail_Sadykov che è riuscito ad attivare il nuovo design.

Secondo le ultime indiscrezioni sono in arrivo anche altre novità per Files di Google, tra le quali l’introduzione di un tab “Important” e una revisione di Nearby Share (Condivisione nelle vicinanze). Recentemente Google ha anche ritoccato l’interfaccia di Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive.

Come aggiornare Files di Google

Queste novità non sono ancora disponibili nel momento in cui scriviamo, ma in ogni caso l’app Files di Google è aggiornabile o installabile attraverso il Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

