Se i più importanti produttori di smartphone Android si sono già lanciati da tempo nel settore dei dispositivi pieghevoli, Google fino a questo momento ha preferito muoversi con una certa cautela e il tanto chiacchierato Google Pixel Fold non ha ancora una data certa di esordio sul mercato.

In attesa di scoprire se sarà presentato in occasione di Google I/O 2023, il primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View pare abbia fatto un giro nella metropolitana di New York, così come emerge da alcune foto che stanno facendo il giro della Rete, rimbalzando da un sito all’altro.

Google Pixel Fold in alcuni scatti rubati

Stando a quanto è stato rivelato da un utente su Reddit, le seguenti foto sono state scattate su una metropolitana di New York e ci mostrano quello che dovrebbe essere il primo smartphone pieghevole di Google, probabilmente nelle mani di un dipendente del colosso statunitense (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Purtroppo le foto sono mosse, in quanto l’utente in questione sostiene di averle scattate di nascosto e in tutta fretta per non farsi notare:

Ad ogni modo, pur con tutti i limiti di queste foto, sembrano riconoscibili alcuni dettagli già emersi in passato, come lo schermo curvato e la cerniera.

Sempre a dire dell’autore di questi scatti, lo smartphone gli ha dato l’impressione di essere particolarmente sottile, non una cosa così scontata se si considera che parliamo di un modello pieghevole (il suo form factor dovrebbe ricordare quello di OPPO Find N2).

In attesa di conferme ufficiali, è possibile immaginare che tra le principali caratteristiche di Google Pixel Fold vi siano un display interno da 7,5 pollici, un display esterno da 5,8 pollici, un processore Google Tensor G2, lo sblocco col volto e una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni su Google Pixel Fold che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.