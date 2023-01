In queste prime settimane dell’anno Google sta apportando vari cambiamenti grafici alle proprie app, in linea con il linguaggio di design Material You. Solo negli ultimi giorni sono state aggiornate diverse app ed elementi grafici di servizi proprietari come il selettore dell’account Google sul web, la barra degli indirizzi di Google Chrome per Android, l’icona di Google Arts & Culture e l’app Trova il mio dispositivo. È il turno dell’app Google News, l’aggregatore di notizie di Big G, che abbraccia il Material You ottimizzando la propria interfaccia per i tablet, probabilmente in vista di Google Pixel Tablet che, a questo punto, sembra sempre più vicino. Vediamo insieme la nuova UI e come ottenerla.

Google News supporta i tablet con un tocco di Material You

Come abbiamo già detto, questo nuovo aggiornamento non è volto solo a uniformare anche Google News al nuovo standard di design, ma porta con sé anche il supporto ai display ampi dei tablet con un’interfaccia dedicata. Come condiviso nel gruppo Telegram Google News, la versione 5.71 di Google News introduce una serie di modifiche estetiche apprezzabili durante l’utilizzo in orizzontale dell’app su un tablet Android. La modifica più evidente, visibile a colpo d’occhio, è la barra di navigazione verticale sul lato sinistro, con i soliti pulsanti per le quattro sezioni Per te, Notizie, Segui ed Edicola. Questo design si discosta in maniera abbastanza netta dalla barra di navigazione longitudinale situata in basso e ancora presente sull’app per smartphone: di fatto si tratta di una differenza estetica che migliora notevolmente l’ottimizzazione degli spazi su display dotati di diagonali superiori rispetto ai telefoni, garantendo all’utente una visualizzazione più completa e immersiva dei contenuti. Tuttavia, il suo funzionamento rimane pressocché invariato, con i singoli pulsanti che rimandano alle stesse sezioni già presenti nelle precedenti versioni dell’app.

Altre differenze degne di nota sono l’introduzione del layout in stile tessera con angoli arrotondati per il contenuto delle notizie, che ha la funzione di separare la sezione scrollabile con al suo interno gli articoli consigliati dai componenti fissi dell’interfaccia utente come la barra di navigazione di cui abbiamo già parlato, l’intestazione della sezione e l’avatar del profilo.

Come ricevere la nuova interfaccia di Google News

Per provare la nuova interfaccia ottimizzata per tablet in stile Material You è necessario innanzitutto possedere un tablet Android. Soddisfatto questo primo importante requisito, è sufficiente aggiornare l’app Google News alla versione 5.71 dal Google Play Store tramite il badge presente in basso. Qualora l’aggiornamento non sia ancora disponibile sui vostri dispositivi è anche possibile scaricare manualmente il file APK da APKMirror seguendo questo link.

Forse ti sei perso: La registrazione parziale dello schermo è in arrivo su Android 13