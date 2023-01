Il team di sviluppatori di Google Chrome non è impegnato soltanto nell’introduzione di nuove funzionalità ma studia anche delle modifiche grafiche più o meno rilevanti che possano migliorare l’esperienza offerta dal browser del colosso di Mountain View e, al tempo stesso, rendere l’app Android più coerente con le altre dell’azienda.

E così nelle scorse ore il team di Google Chrome ha dato il via all’introduzione di un nuovo look per la barra degli indirizzi dell’app destinata ai dispositivi Android, migliorando il supporto ai Colori Dinamici, il tutto in pieno stile Material You.

Ecco come cambia l’aspetto di Google Chrome per Android

Quando si tocca Omnibox, la barra degli indirizzi di Google Chrome non è più ospitata nello stesso contenitore a forma di pillola che si vede quando il campo non è attivo, assumendo una forma leggermente più alta, più rettangolare e in linea con Material You.

I risultati di ricerca, i siti Web e gli altri suggerimenti visualizzati di seguito non sono più solo testo su sfondo chiaro/scuro e ognuno di essi è ora ospitato in una scheda che ha uno sfondo più chiaro rispetto al resto dello schermo.

Nei seguenti screenshot il confronto tra la vecchia interfaccia (primo e terzo) e quella nuova (secondo e quarto):

Questo nuovo design ricorda un po’ quello della ricerca unificata di Pixel Launcher e porta quell’esperienza sugli smartphone non di Google.

Per quanto riguarda la sua disponibilità, alla fine dello scorso anno questo redesign ha iniziato a fare la propria comparsa nel canale beta del browser del colosso di Mountain View ma nelle ultime ore è sbarcato anche in quello stabile con la versione 109 di Google Chrome.

Sebbene la sua implementazione avvenga attraverso un aggiornamento lato server, gli utenti più impazienti di provare il nuovo design possono attivarlo attraverso un apposito flag (chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update).

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Chrome per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: