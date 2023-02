Google ha dato il via al rilascio delle nuove patch di sicurezza del nuovo mese per i suoi smartphone Pixel, in questo caso aggiornate appunto al mese di febbraio 2023 rispettando le tempistiche solite.

Le nuove patch di sicurezza di febbraio sono disponibili tramite OTA e factory image per gli smartphone del gigante di Mountain View supportati, vale a dire per Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Novità per Google Pixel 4a, 5, 5a, 6, 6a e 7

Tra le novità degne di nota, fra i tanti miglioramenti della stabilità e delle prestazioni e le nuove patch di sicurezza, dobbiamo citare l’introduzione di alcuni specifici fix volti a migliorare alcune parti di sistema. Le novità, come ogni mese, finiscono qui e sono visionabili nei bollettini raggiungibili coi link sottostanti:

Accessibility

Fix for issue preventing touch interaction with Braille keyboard in certain conditions

Audio

Fix for issue occasionally causing instability while Clear Calling is enabled in certain conditions *[1]

Bluetooth

Fix for issue occasionally preventing connection with certain Bluetooth devices or accessories

Framework

Fix for issue occasionally preventing Work profile calendar information from updating in the background

Device Applicability

Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below.

*[1] Included on Pixel 7, Pixel 7 Pro

Pixel Security Bulletin – Android Security Bulletin

Come aggiornare Google Pixel 4a, 5, 5a, 6, 6a e 7

Le nuove patch di sicurezza di febbraio sono disponibili via OTA e sotto forma di factory image per gli smartphone del gigante di Mountain View supportati, ovvero per tutti i modelli citati in precedenza.

State tranquilli nel caso in cui non vi fosse ancora arrivata la notifica del nuovo aggiornamento sul vostro smartphone Pixel perché nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni l’update raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.

Comunque, qualora non voleste aspettare, potete sempre procedere a installarlo manualmente servendovi della factory image o del pacchetto OTA specifico per il vostro modello. I file da scaricare per l’eventuale installazione manuale dell’aggiornamento sono disponibili dai link qui sotto.

Factory Image – File OTA