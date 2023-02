La gamma Pixel torna in offerta su Amazon con i bundle che includono le cuffie wireless Pixel Buds A-Series. Gli sconti toccano l’intera gamma recente di smartphone di Big G, che copre quasi ogni esigenza ed è perfetta per chi desidera prodotti compatti o meno compatti, dalle buone specifiche tecniche e dal supporto software duraturo. Vediamo come approfittarne subito per acquistare Google Pixel 6a, Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 6a in offerta con Pixel Buds A-Series

Google Pixel 6a è lo smartphone perfetto per chi non vuole svenarsi, ma desidera entrare a far parte della “famiglia Pixel”. Il dispositivo ha in comune diverse specifiche con il fratello maggiore Pixel 6, come il SoC Google Tensor, e non costringe a troppe rinunce. Uno dei pochi punti deboli riguarda il pannello, che si ferma a 60 Hz, ma a qualcosa bisogna pur rinunciare per scendere col prezzo. Per il resto lo schermo è un OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, al quale si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Lo smartphone di Big G è in grado di dire la sua anche nel ramo fotografico: mette a disposizione una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 Dual Pixel da 12,2 MP (f/1.7) con PDAF e OIS e un sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP, oltre a una fotocamera anteriore con sensore IMX355 da 8 MP. La connettività è completa, al di là della porta per il jack audio da 3,5 mm: abbiamo 5G (dual SIM con eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W.

Google Pixel 6a è stato lanciato a luglio 2022 al prezzo consigliato di 459 euro, mentre le cuffie Google Pixel Buds A-Series hanno debuttato l'anno precedente a 99 euro. Grazie all'offerta Amazon, potete acquistare il bundle al prezzo di 399 euro nelle varie colorazioni (sia dello smartphone sia delle cuffie).

Acquista Google Pixel 6a con Pixel Buds A-Series in offerta

Se volete o potete spendere di più potreste considerare i modelli di fascia più alta, ossia Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Entrambi mettono a disposizione il SoC Tensor di seconda generazione, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello di display troviamo un pannello gOLED da 6,32 o da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 o 120 Hz, risoluzione Full-HD+ o QHD+ e vetro Gorilla Glass Victus. Uno degli aspetti sul quale Google punta molto con gli smartphone è il comparto fotografico, con qualche distinzione tra Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Il primo offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre il secondo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF e Laser AF), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 48 MP (con OIS, PDAF e con zoom ottico 5x). Per entrambi una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata nel display attraverso un piccolo foro.

Non mancano ovviamente connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS e Bluetooth 5.3, oltre alla porta USB Type-C 3.1 per la ricarica e il trasferimento di dati. A disposizione anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere e gli altoparlanti stereo. La batteria è da 4355 o da 5000 mAh, con compatibilità con ricarica rapida cablata da 20 o da 23 W, wireless e wireless inversa.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stato lanciati a metà ottobre 2022 ai prezzi consigliati di rispettivamente 649 euro e 899 euro (128 GB). Potete acquistarli alla stessa cifra su Amazon, ma con incluse nel prezzo le cuffie wireless Pixel Buds A-Series (listino di 99 euro).

Acquista Google Pixel 7 con Pixel Buds A-Series in offerta

Acquista Google Pixel 7 Pro con Pixel Buds A-Series in offerta

