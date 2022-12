Di Connessione Salute — Health Connect per gli amici anglofoni — vi avevamo già parlato mesi addietro in occasione del Google I/O, allorquando il colosso di Mountain View aveva presentato il proprio progetto ambizioso finalizzato a fungere da hub e a favorire la sincronizzazione dei dati tra le principali applicazioni dedicate a fitness e salute, ma adesso se ne torna a parlare perché sono emerse indiscrezioni che vorrebbero Big G intenzionata a rendere tale app parte integrante del sistema operativo già a partire da Android 14.

Connessione Salute per tutti da Android 14, forse

Mettere insieme manualmente e sincronizzare i dati relativi a salute e attività fisica raccolti da più applicazioni di tracciamento può essere una gran bella seccatura e la mancanza di una standardizzazione diffusa circa i metodi di archiviazione dei dati non è di aiuto; Google, comunque, crede di avere già tra le mani la risposta al problema: l’app Connessione Salute. Dell’avvio della fase di beta testing dell’app vi avevamo parlato proprio il mese scorso, tuttavia lo strumento non ha ancora avuto una diffusione considerabile significativa.

A ribaltare la situazione potrebbe essere proprio una mossa della casa madre, ma procediamo con ordine. Allo stato attuale, gli sviluppatori di app legate al fitness devono realizzare delle integrazioni specifiche se vogliono consentire alle proprie app di comunicare tra loro, il vantaggio di Connessione Salute consiste proprio nel farsi carico di quest’attività di intermediazione e di farlo direttamente sul dispositivo, offline e in maniera crittografata (dunque rispettando la privacy dell’utente). Le applicazioni che già possono essere sincronizzate grazie allo strumento di Google non sono poche e proprio l’avvio della fase beta ha visto un ulteriore ampliamento del loro novero, tuttavia l’app è ancora lontana dal raggiungere numeri importanti in termini di download.

Per favorirne la diffusione, Google potrebbe compiere un passo decisivo: integrare l’app nel sistema operativo a partire da Android 14. Il recente rilascio di Android 13 QPR2 Beta 1 — altri articoli dedicati sono disponibili a questi link — ha visto l’inclusione proprio dell’integrazione in discorso e Mishaal Rahman (maggiori dettagli in fonte) si dice convinto del datto che Google svilupperà un modulo di Project Mainline dedicato ad Health Connect. Così facendo, infatti, i dati dello strumento potrebbero rimanere al sicuro offline e lo stesso potrebbe essere comodamente aggiornato tramite aggiornamenti di Google Play System invece che tramite OTA di Android.

Allo stato attuale è impossibile definire una tabella di marcia precisa per questo progetto, tuttavia delle modifiche a livello di codice vanno in favore dell’integrazione menzionata, che in questo modo potrebbe non essere limitata ai soli dispositivi della serie Pixel.

In attesa di saperne di più, fateci sapere se avete già provato Connessione Salute in versione beta e se sareste favorevoli a trovare l’app preinstallata con Android 14.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 e Recensione Google Pixel 7 Pro