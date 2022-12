Nella giornata di ieri, abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo ad alcune delle novità introdotte dall’ultimo aggiornamento ad Android 13 QPR2 Beta 1; come spesso accade alcune funzionalità però non sono attive di default contestualmente al rilascio del software beta, questo è riconducibile a varie motivazioni, come ad esempio il fatto che si tratti di funzioni ancora nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Ad ogni modo i colleghi di 9to5Google sono riusciti ad attivare alcune di queste funzionalità (tramite dei comandi adb), possiamo dunque dare insieme uno sguardo a cosa si nasconde sotto il cofano di Android 13 QPR2 Beta 1.

Animazione ridisegnata per la gesture Indietro su Android

Le gesture su Android sono state introdotte nel 2019, e da lì sono diventate uno strumento molto utile per consentire agli utenti di interagire con il proprio dispositivo. Per quanto riguarda la gesture Indietro, sapevamo già che Google aveva intenzione di apportare alcuni cambiamenti, lo abbiamo visto ad aprile e anche di recente; per il momento però Big G si è limitato a ridisegnare la gesture in questione, cambiando leggermente anche l’animazione corrispondente, come potete notare dal video qui sotto.

Quella che in precedenza era una semplice freccia, viene ora inserita all’interno di una bolla colorata, arricchita da nuove animazioni.

Avvio rapido

Anche la barra di ricerca dei Pixel riceve alcune migliorie, sarà infatti possibile, grazie alla funzione Avvio rapido, digitare il nome dell’applicazione di nostro interesse e aprirla direttamente premendo il tasto invio sulla tastiera Gboard.

Controlli del volume separati per suonerie e notifiche

Questa è una funzione che la community di appassionati richiede da tempo, non tutti infatti vogliono mantenere suoneria e notifiche allo stesso livello di volume; per questo motivo Android 13 QPR2 Beta 1 prevede la possibilità di visualizzare, nella sezione volumi delle impostazioni, due diversi indicatori per le notifiche e per le suonerie.

Nuovo aspetto per la barra delle applicazioni

Negli ultimi anni tablet Android e dispositivi pieghevoli hanno ricevuto una barra delle applicazioni dedicata, utile per avere rapidamente accesso ad alcune applicazioni stabilite dall’utente; la nuova versione Beta 1 ci lascia intravedere come cambierà in futuro questa barra, che non sarà più persistente, bensì a scomparsa e richiamabile con un’apposita gesture verso l’alto.

Oltre a ciò possiamo notare l’introduzione dello stile Material You, con relativo supporto ai colori dinamici.

Modalità desktop su Android

Una delle funzionalità ancora latitanti in Android stock è sicuramente la modalità desktop, già implementata nelle interfacce proprietarie di diversi produttori; Big G vuole ovviamente gettare le basi per tentare di uniformare quanto più possibile questo tipo di esperienza, motivo per cui in Android 13 QPR2 Beta 1 vengono inserite alcune interessanti novità.

Nella modalità desktop le varie applicazioni vengono trattate come se fossero in una classica finestra desktop, con la possibilità per l’utente di trascinarle sullo schermo; viene ora introdotta una specie di barra di controllo nella parte superiore della finestra: la versione “base” è costituita da una semplice linea (utilizzabile per spostare l’intera finestra) con i tasti Indietro e Chiudi ai lati, cliccando su questa barra abbiamo accesso ad una serie di controlli aggiuntivi (anche se al momento sembrano non essere funzionanti) che ci daranno alcune possibilità per ridimensionare la finestra in questione.

L’organizzazione della schermata iniziale di Android viene rinnovata

Pare che Google stia lavorando ad un rinnovamento dell’organizzazione della schermata principale dei Pixel, chiamato Home Gardening; al momento le novità non sono molte, possiamo per esempio notare come i tasti Rimuovi e Disinstalla sono stati spostati nella parte inferiore dello schermo (molto più comodi da raggiungere utilizzando la smartphone con una sola mano).

Un’altra piccola modifica apportata da Big G fa sì che, con Home Gardening abilitato, la schermata principale non viene rimpicciolita spostandosi all’indietro come accadeva in precedenza, questo per rendere più comodo il posizionamento di applicazioni e widget.

Nuovo tema Material You in scala di grigi

L’introduzione da parte di Google del Material You e dei colori dinamici, ha dato agli utenti diverse possibilità di personalizzazione estetica sui propri dispositivi, ora sembra che Big G stia introducendo un nuovo tema monocromatico, composto da due colori, rispettivamente una tonalità di grigio chiaro e scuro.

Nonostante il nuovo tema venga visualizzato nell’elenco di quelli disponibili, al momento non sembra applicabile; ad ogni modo questo nuovo tema potrebbe essere utile per coloro che non amano particolarmente i temi molto colorati, rendendo l’esperienza visiva di Android 13 meno invasiva.

