Lo smartphone di fascia media di Google, Pixel 6a, sta riscuotendo un successo superiore alle aspettative in diversi mercati; un’analisi di Smartphone Model Tracker (SMT) di Strategy Analytics ha esposto i risultati del terzo trimestre 2022, diamo un’occhiata insieme.

Google Pixel 6a vende meglio del previsto in diversi mercati

Il dispositivo in questione è stato lanciato sul mercato a qualche mese di distanza dai fratelli maggiori, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, nonché un paio di mesi prima della presentazione ufficiale degli ultimi flagship made by Google, ovvero Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

La società fa notare il caso del mercato giapponese, solitamente caratterizzato in maniera preponderante da produttori quali Apple, Sony e Samsung ma che, nel trimestre in questione, ha visto per la prima volta l’ingresso di Google Pixel 6a nella top 10 degli smartphone più venduti.

Quello giapponese però non è l’unico mercato in cui le vendite del Pixellino vanno bene, negli Stati Uniti per esempio il dispositivo si è classificato al 25° posto, con una tendenza teoricamente crescente considerando il futuro ritiro dal mercato dei modelli di fascia superiore della stessa famiglia. Un altro esempio è il mercato canadese, dove Pixel 6a si è classificato al 23°, traguardo superiore a quello mai raggiunto da qualsiasi altro dispositivo Pixel, ed è inoltre uno dei pochi dispositivi non Apple o Samsung della top 25 canadese.

E in Europa? Secondo i dati della società Pixel 6a si è classificato al 23° posto in Germania e leggermente sotto nel Regno Unito e in Francia; non ci sono dati precisi circa il nostro Paese ma, complici le offerte degli ultimi giorni, avrà sicuramente guadagnato qualcosa anche da noi.

Insomma pensandoci bene questi numeri non dovrebbero stupire più di tanto, lo smartphone in questione consente, ad un prezzo contenuto, di poter provare con mano l’esperienza Android stock nuda e cruda, come Google l’ha pensata; non da meno poi il fatto che il supporto software arrivi direttamente da Big G e sia superiore a quello di molti altri brand per durata e qualità. Qualora voleste farci un pensierino, sappiate che si può trovare ancora in offerta su Amazon, seguendo questo link.

