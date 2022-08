Il team di sviluppatori di Google ha deciso di dare una seria rinfrescata all’aspetto dell’interfaccia dell’app Google Home e nelle scorse ore ha annunciato di essere alla ricerca di utenti che desiderano testarla.

Stando a quanto è stato reso noto dal team del colosso di Mountain View, “Il programma Google Nest Trusted Tester sta attualmente reclutando un gruppo di tester altamente coinvolti che sono disposti ad aiutare Google Nest a testare un prodotto inedito”.

In particolare, il programma in questione “si concentrerà sul design di prossima generazione dell’app Google Home” e ad esso potranno partecipare gli utenti che usano già dispositivi Google Nest e sono disposti a firmare un accordo di non divulgazione.

Cosa sappiamo della nuova interfaccia dell’app Google Home

Purtroppo allo stato attuale il colosso di Mountain View non ha fornito molti dettagli sulla nuova interfaccia dell’app, limitandosi a parlare di “Next generation design”.

Per quanto riguarda i requisiti per partecipare al programma di test, il team di Google cerca persone che usino qualsiasi prodotto della serie Google Nest, come termostati, WiFi, smart speaker, smart display, campanelli, serrature smart, allarmi per il fumo e dispositivi della serie Chromecast.

Inoltre è necessario utilizzare l’app Google Home o quella di Nest per controllare il proprio prodotto.

Di recente il colosso di Mountain View ha apportato alcune piccole modifiche all’app Google Home, volte in modo principale ad organizzare meglio i contenuti e a rendere più intuitiva la gestione dei vari prodotti smart home connessi.

La speranza è che la nuova interfaccia in fase di lavorazione possa andare oltre il mero aspetto visivo, migliorando anche le prestazioni generali dell’applicazione, semplificando la gestione dei dispositivi e aumentando l’affidabilità.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufiiciali dal team del colosso di Mountain View.

