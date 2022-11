Con gli aggiornamenti di sistema Google Play, rilasciati dal team del colosso di Mountain View di tanto in tanto, vengono introdotte diverse novità più o meno grandi anche per l’app del Google Play Store, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre migliore.

E così una delle ultime novità implementate dal team di Google farà felici tanti utenti: ci riferiamo alla possibilità di aggiungere o rimuovere delle applicazioni senza la necessità di configurarle ogni volta.

Arriva una nuova comoda funzione per il Google Play Store

Il team di Google ha iniziato a parlare del concetto di archiviazione delle app lo scorso marzo, presentando tale funzionalità come una soluzione che consentirebbe agli utenti di disinstallare un’applicazione tramite il Google Play Store e fare in modo che i loro dispositivi conservino i dati in locale, in modo da poter tornare a usare l’app senza problemi (e con la medesima esperienza) nel caso in cui dovessero decidere di reinstallarla.

Si tratta, in sostanza, di una funzionalità che potrebbe rivelarsi molto comoda in alcune situazioni, come ad esempio per chi usa uno smartphone economico e dotato di poca memoria di archiviazione o per chi si trova a utilizzare delle app molto pesanti soltanto in determinati periodi dell’anno.

Previous Next Fullscreen

Con la versione 33.4 di Google Play Store il sistema di archiviazione delle app è stato messo a disposizione di tutti gli utenti e di questa funzionalità parla anche il team del colosso di Mountain View nel changelog ufficiale dell’aggiornamento di sistema Google Play di novembre, ove si legge “Archive apps when you need more storage space while preserving your data”.

Stando a quanto è stato reso noto da Google, l’aggiornamento alla versione 33.4 del Google Play Store è stato rilasciato giovedì ma potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese