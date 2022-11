Google Home App a breve dovrebbe ricevere un importante restyling, almeno stando a quanto ha anticipato il colosso di Mountain View, che ha anche precisato che la nuova esperienza sarebbe arrivata prima attraverso un programma di anteprima pubblica.

Ebbene, pare che questo programma preview sia pronto ad essere avviato e gli utenti interessati a provare le novità di Google Home App dovrebbero poter presto avere la possibilità di registrarsi ad esso.

Almeno ciò è quanto emerge dal sito di supporto di Google, ove è possibile leggere quanto segue:

L’anteprima pubblica offre ai clienti l’accesso anticipato alle ultime funzionalità dell’app Google Home prima che vengano rese disponibili a livello generale. I partecipanti possono provare nuove funzionalità e fornire feedback come parte dell’anteprima pubblica in modo che Google possa apportare ulteriori miglioramenti prima che le funzionalità siano rese disponibili a tutti gli utenti. Puoi registrarti per l’anteprima pubblica nelle prossime settimane.

Come accedere al programma preview di Google Home App

A dire del colosso di Mountain View, gli utenti che desiderano accedere a questo programma di anteprima devono aprire l’app Google Home, andare nel menu delle Impostazioni e, all’interno della sezione Generale, cercare la voce Public Preview (o Anteprima Pubblica), ove sarà possibile richiedere l’invito per partecipare ad essa (o uscirne).

Non è chiaro come si viene accettati ma Google ha reso noto che si riceverà una notifica che avvisa l’utente che l’anteprima pubblica arriverà presto.

Tra le novità in arrivo per l’applicazione Google Home vi sono la possibilità di accedere semplicemente ai device preferiti (e alle relative azioni), l’accesso rapido a gruppi di dispositivi simili (come ad esempio le luci), la possibilità di cercare tutti i device e controllare il loro stato, diverse funzionalità aggiuntive per le videocamere, un comodo player multimediale per la gestione del volume e la possibilità di visualizzare gli eventi avvenuti nella propria casa.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando la nuova interfaccia sarà implementata per tutti.