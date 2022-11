Android 13 per Samsung Galaxy Z Fold4, Flip4, Galaxy A52 e tanti altri aggiornamenti Samsung

Nuovo giorno, nuovo giro di aggiornamenti software per smartphone Android: anche oggi è Samsung a distinguersi per un supporto software da riferimento, tra major update (Android 13 ma non solo) e patch di sicurezza del mese di novembre 2022. In questa selezione trovano posto modelli più e meno famosi, alcuni attuali nomi di spicco nei rispettivi segmenti, altri con qualche primavera in più sulle spalle. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire le novità di questi nuovi aggiornamenti firmati Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Z Fold4 5G, A52: le novità degli aggiornamenti

Un giorno dopo l’altro, sta crescendo progressivamente la lista degli smartphone che hanno già ricevuto l’aggiornamento software ad Android 13 (con annesse personalizzazioni) e oggi Samsung, già uno dei produttori più presenti, aggiunge al suddetto elenco altri tre nomi: Samsung Galaxy Z Flip4 5G (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Fold4 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy A52. Per tutti i tre, ovviamente, è presente anche la rinnovata One UI 5.0, per le cui novità vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, ma adesso vediamo i dettagli specifici di questi update.

Se nel leggere i nomi degli ultimi pieghevoli avete avuto una sensazione di déjà vu, avete ragione, tuttavia la segnalazione è doverosa: mentre la settimana scorsa il roll out era partito solo per gli iscritti al programma beta, questa volta parliamo di una distribuzione generalizzata: Android 13 stabile sta arrivando su Galaxy Z Flip4 5G con la versione firmware F721NKSU1BVK5 in Corea del Sud e su Galaxy Z Fold4 5G, nello stesso Paese, con il firmware F936NKSU1BVK5. Gli aggiornamenti comprendono anche le patch di sicurezza di novembre 2022, di cui vi avevamo parlato in un articolo dedicato.

La serie Galaxy A vanta già diversi modelli aggiornati all’ultima versione del robottino e oggi è il turno di Samsung Galaxy A52: il roll out è partito dalla Russia con la versione firmware A525FXXU4CVJB che include anche le ultime patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy A11: le novità dell’aggiornamento

Lo smartphone low cost Samsung Galaxy A11 è destinatario di un altro major update, ma non del più recente disponibile: per il base di gamma è finalmente partita la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 12 con tanto di One UI 4.1 negli Stati Uniti, dopo che lo stesso era già avvenuto un mese fa a livello internazionale.

Precisiamo che la versione distribuita è la più leggera One UI Core 4.1 — comunque piuttosto ricca di novità, dal sistema di temi in stile Material You ai nuovi widget, passando per la rinnovata tastiera Samsung con accesso rapido ad emoji e adesivi, per gli aggiornamenti di altre app proprietarie e per le novità in tema di sicurezza e privacy (Privacy Dashboard) — e che la versione firmware è la A115U1UEU7CVJ2 per il modello sbloccato (A115USQU7CVI3 per quello vincolato all’operatore). Le patch di sicurezza presenti sono quelle di agosto 2022, dunque anche in questo caso non le più recenti.

Samsung Galaxy Fold 5G, serie Note 20, serie S20, S10e: le novità degli aggiornamenti

Veniamo, infine, ad un manipolo di modelli che non stanno ricevendo nuove versioni del sistema operativo ma solo le più recenti patch di sicurezza (SMR), quelle di novembre 2022. Ecco tutti i dettagli:

Come aggiornare smartphone Samsung

Il percorso per la ricerca manuale degli aggiornamenti è il solito: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.