Samsung non sembra avere intenzione di fermarsi e sta rilasciando aggiornamenti per diversi altri smartphone, con o senza Android 13. A ricevere la nuova versione del robottino insieme alla One UI 5 sono Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy A73 5G, mentre Samsung Galaxy S21 FE si deve per ora accontentare delle più recenti patch di sicurezza. Vediamo nel dettaglio le novità e come procede la distribuzione.

Novità aggiornamenti Android 13 per Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono i primi pieghevoli a ricevere Android 13 e One UI 5. In base a ciò che sappiamo, la distribuzione è partita dagli Stati Uniti per gli utenti che avevano già aderito al programma beta, ma dovrebbe raggiungere tutti nel giro di qualche ora o giorno al massimo. Galaxy Z Fold4 sta ricevendo la versione F936U1UEU1BVK3 insieme alle patch di sicurezza di novembre 2022. Stessa versione che termina in BVK3 per Galaxy Z Flip4, e stesse patch di sicurezza di novembre. Queste ultime erano già spuntate a bordo dei più recenti firmware stabili ancora basati su Android 12, anche in Italia.

Oltre a un generale rinnovamento del sistema, ci sono parecchie novità: gli smartphone accolgono nuove possibilità di personalizzazione, con tavolozze dei colori più complete e miglioramenti alle icone, nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura sullo sfondo del pannello rapido, della home e del sistema, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, widget impilabili, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso (split screen), nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, novità per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e tanto altro.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy A73 5G

A distanza di poche ore dall’avvistamento delle patch di sicurezza di ottobre 2022, Samsung Galaxy A73 5G inizia a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 13 e One UI 5 a partire dalla Malesia. Lo smartphone di fascia media segue a ruota i fratelli minori Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G e accoglie il firmware A736BXXU2BVK2 con le patch di sicurezza di novembre 2022. Le novità sono tantissime anche in questo caso e sono sostanzialmente le stesse descritte nel paragrafo qui sopra: vengono introdotte nuove animazioni, nuovi effetti di transizione, tavolozze colori più complete, icone più curate, nuovi effetti di sfocatura, nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, nuovi stili per l’orologio, widget impilabili e tanto altro.

Lo smartphone si va dunque ad aggiungere alla lista di dispositivi aggiornati in questi giorni dal produttore sud-coreano, nella quale compaiono già le famiglie Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20 e gli altri Galaxy già citati. Quest’anno Samsung procede particolarmente spedita.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Purtroppo ancora niente aggiornamento ad Android 13 e One UI 5 per Samsung Galaxy S21 FE, ma dovrebbe mancare veramente poco ormai. Nell’attesa, è possibile scaricare le patch di sicurezza di novembre 2022 con il firmware CVJ6, in rollout a partire dal Brasile. Le correzioni di sicurezza integrate da Google questo mese sono in generale 37, tre delle quali di livello critico (CVE-2022-25748, CVE-2022-25720 e CVE-2022-33243) e due delle quali specifiche per dispositivi con SoC Snapdragon. Samsung integra 26 correzioni specifiche per la sua One UI, anche se non tutte riguardano la totalità dei modelli.

L’update più atteso, quello ad Android 13, potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, vista la quantità di dispositivi già aggiornati. In base alle promesse Samsung, lo smartphone dovrebbe arrivare addirittura fino all’ipotetico Android 16.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy A73 5G e Galaxy S21 FE

Non tutti gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero essere disponibili nel nostro Paese. Per controllare la presenza di update ed eventualmente installare i nuovi firmware potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno al massimo.

