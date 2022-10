Quella di oggi è l’ennesima giornata ricca di aggiornamenti per quanto riguarda gli smartphone Samsung: il produttore sud-coreano sta distribuendo nuovi firmware per Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10 5G, Galaxy A11 e Galaxy A02. Per alcuni di questi si tratta perlopiù di miglioramenti di sicurezza, ma un “insospettabile” sta ricevendo un nuovo major update: vediamo tutte le novità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Galaxy A02

Iniziamo da Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, che in queste ore stanno ricevendo in diversi Paesi europei le patch di sicurezza di ottobre 2022. In distribuzione ci sono i firmware N98*FXXS5FVI4 e N98*BXXS5FVI4 (a seconda che si tratti di modelli 4G o 5G), che vanno a correggere più di 40 vulnerabilità (alcune specifiche per la One UI e altre generiche per il sistema operativo Android). Oltre ai perfezionamenti lato sicurezza, gli smartphone ricevono miglioramenti di stabilità e bugfix, ma il changelog non si addentra più di tanto nei dettagli.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A02, lo smartphone di fascia bassa svelato nel gennaio 2021. Il firmware A022MXXS3BVI1 è in distribuzione in diversi Paesi a partire dal Sud America e porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2022: corrette decine di vulnerabilità, per la maggior parte di livello non troppo elevato.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G segue a qualche giorno di distanza i suoi fratelli LTE e si aggiorna in queste ore con le patch di sicurezza di settembre 2022. Il firmware in arrivo è il G977BXXSDHVI4 ed è in distribuzione in alcuni Paesi europei (tra cui Germania, Francia, Austria, Romania e Regno Unito).

Le vulnerabilità corrette sono più di 20, anche se nessuna è di livello critico. In aggiunta abbiamo i soliti bugfix e miglioramenti di stabilità, che fanno sempre piacere. Lo smartphone è uscito insieme al resto della gamma a inizio 2019 con Android 9 Pie e ha già ricevuto update ad Android 10, Android 11 e Android 12 con One UI 4: purtroppo non dovrebbe dunque essere nella lista dei modelli che avranno Android 13 e One UI 5.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A11 è stato lanciato nel marzo 2020 con Android 10, ma nonostante si tratti di un prodotto di fascia economica è in arrivo un nuovo importante aggiornamento. Lo smartphone sta infatti ricevendo l’update ad Android 12 con One UI Core 4.1 attraverso il firmware A115FXXU3CVI3, che include anche le patch di sicurezza di agosto 2022.

Le novità includono le maggiori possibilità di personalizzazione offerte dalla tavolozza colori, i widget rinnovati, i miglioramenti alla modalità scura, alle animazioni e a diversi altri aspetti del sistema. Sono state aggiornate anche le app di sistema, inclusa la Fotocamera, che ora integra la modalità ritratto per gli animali e offre una maggiore reattività nella registrazione dei video, la Galleria, la tastiera, il calendario, Samsung Internet Browser e così via.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10 5G, Galaxy A11 e Galaxy A02

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non avere ancora raggiunto gli smartphone italiani, soprattutto se quelli tra le vostre mani risultano brandizzati, ma potete comunque fare un tentativo. Per verificare l’arrivo di un nuovo update su Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S10 5G, Galaxy A11 e Galaxy A02 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.

