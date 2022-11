Google continua a lanciare nuovi sfondi per i propri smartphone della serie Pixel, che si aggiungono ad un catalogo già molto ampio che viene arricchito costantemente con nuove proposte, frutto di collaborazioni con numerosi artisti.

I nuovi sfondi rilasciati nelle ultime ore sono tre e si aggiungono alle novità del mese di ottobre, in cui sono stati rilasciati tre sfondi per celebrare il mese del patrimonio ispanico, tre sfondi dedicati alla Giornata mondiale della salute mentale, un set di dodici nuovi sfondi per la sezione Community Lens e tutti gli sfondi esclusivi dei più recenti top gamma della casa, ovvero Pixel 7 e Pixel 7 Pro, smartphone lanciati dal colosso di Mountain View proprio lo scorso mese.

I Google Pixel ricevono tre nuovi sfondi, pronti al download

Come anticipato in apertura, Google ha rilasciato tre nuovi sfondi per i propri smartphone della gamma Pixel; il tema di questi sfondi è la celebrazione del mese del patrimonio dei nativi americani (Native American Heritage Month) che ricorre proprio nel mese di novembre.

Si tratta di tre opere d’arte nelle tonalità della terra realizzate dall’artista indigena canadese Alanah Astehtsi Otsistohkwa Jewell, in arte Morningstar, che si focalizzano su temi centrali della comunità, della gioia e della protezione, condivisi dall’account Twitter ufficiale di Made by Google. L’artista ha così raccontato cosa intende trasmettere con queste nuove realizzazioni:

“Mi sento così ispirata dalla terra e spesso uso pezzi del nostro mondo naturale nel mio lavoro – come piante, animali, sole e luna, acqua, fuoco – e mi piace illustrare come il nostro rapporto con tutto ciò che ci circonda sia così complesso e intricato. Voglio che la mia arte ricordi alle persone che non c’è niente di più curativo e rigenerante della terra, e che la spiritualità – qualunque cosa sia per te – è una parte importante dell’essere umano.”

Sebbene questi nuovi sfondi siano esclusivi dei Google Pixel 3 e modelli più recenti della gamma, è possibile scaricare l’app Sfondi su qualsiasi smartphone che esegua Android 10 e versioni successive del sistema operativo; per farlo, basterà cliccare sul badge sottostanti per essere rimandati alla pagina dell’app sul Google Play Store.

Per impostare uno dei nuovi sfondi su uno smartphone Google Pixel, basterà accedere all’app Sfondo e stile, effettuare un tap su “Cambia sfondo”, visitare la sezione “Cultura” (all’interno della quale sono reperibili le tre novità) e scegliere lo sfondo da applicare sulla schermata iniziale, sulla schermata di blocco o su entrambe le schermate. Qualora, invece, non foste in possesso di uno smartphone della gamma Pixel, potrete comunque effettuare il download delle immagini proposte nella precedente galleria e impostarle manualmente come sfondo del vostro smartphone.

