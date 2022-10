In attesa del lancio della serie Google Pixel 7 previsto per oggi, Google sta rilasciando nuovi sfondi per gli smartphone della casa come parte della collezione “Community Lens”. La collezione include 12 scatti la maggior parte dei quali sono a tema naturalistico. Ecco la galleria con gli sfondi seguita da una breve descrizioni degli stessi.

Cime degli alberi autunnali nella nebbia : scatto catturato nel Parco Nazionale di Sarek, Svezia. Foto di Wojtek Rygielski.

: scatto catturato nel Parco Nazionale di Sarek, Svezia. Foto di Wojtek Rygielski. Benvenuti a San Francisco : volando a San Francisco sull’iconico Bay Bridge. Foto di Bhushan Mondkar.

: volando a San Francisco sull’iconico Bay Bridge. Foto di Bhushan Mondkar. Modelli in natura : scatto dal Giardino Botanico di San Francisco nel Golden Gate Park. Foto di Tim Dasilva.

: scatto dal Giardino Botanico di San Francisco nel Golden Gate Park. Foto di Tim Dasilva. Solitudine : la nebbia mattutina avvolge le montagne Arashiyama a Kyoto, in Giappone. Foto di Tim Dasilva.

: la nebbia mattutina avvolge le montagne Arashiyama a Kyoto, in Giappone. Foto di Tim Dasilva. Tramonto a Hopi Point : Tramonto al Grand Canyon. Foto di Hema Hariharan.

: Tramonto al Grand Canyon. Foto di Hema Hariharan. Vista della Via Lattea dalle Alpi svizzere : scatto notturno nelle montagne dell’Oberland bernese, Svizzera. Foto di Wojtek Rygielski.

: scatto notturno nelle montagne dell’Oberland bernese, Svizzera. Foto di Wojtek Rygielski. Mattina di Monterey : Inizio della primavera a Monterey, in California. Foto di Elvin Hu

: Inizio della primavera a Monterey, in California. Foto di Elvin Hu Vista dal Monte Titlis : Cima innevata a Engelberg, Svizzera. Foto di Nick Chameyev.

: Cima innevata a Engelberg, Svizzera. Foto di Nick Chameyev. Creste di Na Pali : i raggi del sole danzano nella nebbia marina mentre illuminano le creste montuose della costa di Na Pali. Foto di Selim Cinek.

: i raggi del sole danzano nella nebbia marina mentre illuminano le creste montuose della costa di Na Pali. Foto di Selim Cinek. Dawn at the White Sands: Dune di sabbia all’alba al White Sands National Park. Foto di Jiwoong Lee.

Dune di sabbia all’alba al White Sands National Park. Foto di Jiwoong Lee. Luce solare attraverso Muir Woods : Raggi di sole fanno capolino tra gli alberi su un cielo coperto. Foto di Helene Sears.

: Raggi di sole fanno capolino tra gli alberi su un cielo coperto. Foto di Helene Sears. Aurora islandese: vedute dell’aurora boreale che danza con grazia in Islanda. Foto di Christy Y. Liao.

Come applicare i nuovi sfondi per gli smartphone Google Pixel

Gli sfondi sono accessibili premendo a lungo sulla schermata iniziale del dispositivo Google Pixel e successivamente toccando Sfondo e stile > Cambia sfondo > Community Lens. Questi nuovi sfondi sono già disponibili a partire da Google Pixel 4, ma dovrebbero diventare accessibili anche per Google Pixel 3.

