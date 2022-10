Così come solitamente avviene nel momento in cui viene lanciato un nuovo smartphone molto atteso, anche per l’arrivo sul mercato di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro la community che ruota attorno al sistema operativo mobile del colosso di Mountain View si è subito messa all’opera per “recuperare” gli sfondi ufficiali e metterli a disposizione di tutti gli utenti interessati.

Ricordiamo che con Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro il colosso di Mountain View ha introdotto diverse interessanti novità rispetto alla serie Google Pixel 6, come il processore Google Tensor G2, dei display più luminosi e delle fotocamere migliorate.

Ma le novità riguardano anche il profilo software, con funzionalità come Photo Unblur, Cinematic Blur, Voice Message Transcription e, ovviamente, dei nuovi sfondi.

Ecco gli sfondi della serie Google Pixel 7 da scaricare

I nuovi smartphone di Google possono contare su sei sfondi statici ciascuno, corrispondenti alle tre colorazioni disponibili per i dispositivi.

Ciascun device può contare su tre paia di sfondi in modalità luminosità e modalità scura e la variante Pro può vantare tre immagini aggiuntive con un colore di sfondo leggermente diverso.

Questi sono gli sfondi di Google Pixel 7 (Lemongrass Dark, Lemongrass Light, Obsidian Dark, Obsidian Light, Snow Dark e Snow Light):

Questi, invece, sono gli sfondi del modello Pro (Hazel Dark, Hazel Light, Obsidian Dark, Obsidian Light, Snow Dark, Snow Light, Hazel Default, Obsidian Default e Snow Default):

Se desiderate un “assaggio” dei nuovi smartphone di Google, potete scaricare tutti i loro sfondi attraverso questo link:

Scarica gli sfondi ufficiali della serie Google Pixel 7

Sebbene il modello base abbia un display Full HD+, tutti gli sfondi sono in risoluzione 3.120 x 1.440 pixel e, pertanto, dovrebbero adattarsi senza problemi anche agli schermi QHD+.

Gli sfondi sono disponibili in formato PNG e dovrebbero poter essere sfruttati su qualsiasi smartphone o tablet.

