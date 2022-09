Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio di Android 13 QPR1 Beta 1, nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View che è disponibile per gli smartphone della gamma Pixel supportati.

Il team di Google probabilmente rilascerà altre due versioni beta prima di arrivare alla versione finale per tutti gli utenti Google Pixel, in programma per il prossimo dicembre.

Ecco cosa cambia con Android 13 QPR1 Beta 1

Tra le novità della prima beta di questa release dell’OS di Google vi è il ritorno della funzionalità della ricerca unificata nel Pixel Laucher, già disponibile nelle precedenti beta di Android 13 ma rimossa dalla versione stabile.

Non sembrano esservi differenze rispetto alla versione già conosciuta nei mesi scorsi e gli utenti hanno la possibilità di lanciare Google Lens e interagire con Google Assistant. I risultati delle ricerche variano a seconda della soluzione scelta dagli utenti (ricerca dalla homescreen o dall’app), che nel complesso potranno beneficiare di un’interfaccia più moderna.

Ed ancora, in questa release vengono introdotte delle animazioni dedicate a Google Pixel Tablet, migliora il funzionamento di Pixel Recorder (con la versione 3.7) e vengono aggiunte delle animazioni nelle impostazioni rapide (anche per app di terze parti).

Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione dell’opzione per silenziare le notifiche mentre si è alla guida, posizionata nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione Sicurezza ed emergenza.

Android 13 QPR1 Beta 1 contiene anche l’aggiornamento di sistema di Google Play di ottobre 2022 mentre per quanto riguarda le patch di sicurezza Google Pixel 6a resta fermo a quelle di agosto.

Tra le altre novità troviamo delle gesture più esplicative per la funzione relativa alla pressione prolungata del testo di accensione, una nuova guida alla configurazione dei dispositivi audio nel menu delle Impostazioni (all’interno della sezione Accessibilità) e il cambio di nome della funzionalità per aumentare la sensibilità al tocco (che diventa “Modalità Protezione Schermo”).

Infine, con questa release vengono introdotte delle piccole modifiche alle impostazioni della funzione screen saver e vengono risolti alcuni bug (come quello del funzionamento delle impronte digitali su Google Pixel 6a, quello dei crash di sistema in alcuni casi o quello della visualizzazione dell’icona 5G al posto dell’icona 5G UW).

Appuntamento alla beta 2 di Android 13 QPR1.