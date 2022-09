Continuiamo ad approfondire le novità introdotte dal team di sviluppatori di Google con Android 13 QPR1 Beta 1, l’ultima versione dell’OS rilasciata dal colosso di Mountain View nei giorni scorsi per i modelli Pixel supportati.

Ebbene, tra le novità che questa versione del sistema operativo porta sugli smartphone della serie Google Pixel 6 vi è Spatial Audio, funzionalità già anticipata dal colosso di Mountain View con riferimento alle cuffie Google Pixel Buds Pro.

Con Android 13 QPR1 Beta 1 arriva Spatial Audio

Uno dei progressi più popolari e recenti nel settore audio è rappresentato dall’obiettivo di rendere “spaziali” la musica, i film e i giochi: in sostanza, grazie a tale sistema nel momento in cui l’utente ruota la testa avrà come l’impressione che anche l’audio si muova con una sorta di effetto in 3D, con un risultato “immersivo”.

Gli sviluppatori di Google hanno lavorato duramente alla funzionalità Spatial Audio, introducendo le API “Spatializer” in Android 13 e preannunciando che il nuovo sistema sarebbe stato lanciato attraverso un aggiornamento per le cuffie Google Pixel Buds Pro.

Una volta installato Android 13 QPR1 Beta 1, negli smartphone Google Pixel viene visualizzato un nuovo interruttore “Audio spaziale” nelle impostazioni di ogni auricolare Bluetooth (non solo per Google Pixel Buds Pro).

Inoltre, c’è un nuovo interruttore nel menu delle Impostazioni, nella sezione “Suono e vibrazione”, che consente agli utenti di attivare l’audio spaziale per le cuffie cablate. Dato che la serie Google Pixel 6 non ha un ingresso jack audio da 3,5 mm e questo interruttore non appare su nessun altro modello, probabilmente tale funzione si riferisce alle cuffie USB Type-C.

Purtroppo al momento non sono disponibili ulteriori dettagli e anche attivando la funzionalità non sembra esserci alcun cambiamento nell’esperienza di ascolto.

Probabilmente sarà necessario attendere che le app Android vengano aggiornate alle nuove API e nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

La versione stabile di Android 13 QPR1 dovrebbe essere rilasciata a dicembre e, pertanto, ci sono ancora alcuni mesi per ottimizzare questa nuova funzionalità.