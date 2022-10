Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento di Android e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View: stiamo parlando di Android 13 QPR1 Beta 3.

Ovviamente tale versione beta (che ha le patch di sicurezza di ottobre 2022) è disponibile soltanto per gli smartphone della serie Google Pixel e arriva a distanza di un paio di settimane dal rilascio di quella precedente.

Questa potrebbe essere l’ultima versione beta di Android 13 QPR1 prima del rilascio della versione stabile a dicembre (e ciò anche se tale beta era prevista all’inizio di novembre) e, tra le altre cose, fa entrare i nuovissimi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro nel Programma Android Beta.

Il team di sviluppatori di Google ci tiene a precisare che queste build sono piuttosto stabili e, pertanto, adatte per un uso generale: i possessori di smartphone Google Pixel, sempre a dire del colosso di Mountain View, possono quindi provarle senza farsi troppi problemi.

Le novità di Android 13 QPR1 Beta 3

Stando a quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, con questa versione beta vengono risolti diversi bug riscontrati dagli utenti, tra cui i seguenti:

il problema relativo all’interfaccia della schermata di sblocco

il problema di funzionamento della gesture per passare alla fotocamera frontale

il problema relativo alla schermata bianca quando si vuole sbloccare il device

il problema di funzionamento dello sblocco con il viso o il sensore di impronte dei device inutilizzati da diverse ore

il problema di flickering nella riproduzione dei video a schermo intero con la funzione always-on-display abilitata

Tra i bug noti e non ancora risolti ne troviamo uno che riguarda la GPU (che causa il blocco dell’interfaccia utente del sistema durante il normale utilizzo del dispositivo) e uno relativo alla notifica errata “Chiamata persa” invece di “Chiamata con risposta su un altro dispositivo” (in particolare con Google Pixel Watch).

Per Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro l’aggiornamento porta con sé anche Clear Calling, funzionalità che dovrebbe ridurre il rumore di fondo e migliorare la fedeltà delle chiamate vocali. Una volta installata la nuova versione software, gli utenti troveranno l’opzione Clear Calling nelle impostazioni audio di Android.

Come procedere all’aggiornamento

La versione Beta 3 è disponibile per i Google Pixel 4a e Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Per installare l’aggiornamento è necessario registrare lo smartphone al Programma Android Beta, visitando la sezione dispositivi, cliccando su “Registra” nella box dello smartphone desiderato, accettando i termini del programma e cliccando su “Conferma e registrati”. Una volta fatto ciò, lo smartphone avviserà l’utente della disponibilità di un nuovo aggiornamento software.

Se siete già nel programma e non avete ricevuto l’aggiornamento via OTA o in caso di problemi, potete sfruttare i file Factory Image e OTA delle nuove build, che possono essere scaricati direttamente dal portale degli sviluppatori Android tramite i link sottostanti e quindi installati manualmente:

Ricordiamo, infine, che la registrazione al programma beta può essere annullata in qualsiasi momento per tornare alla versione stabile ma i dati dell’utente sul dispositivo verranno cancellati. Per poterne uscire senza perdita dei dati bisognerà attendere il rilascio della versione stabile di Android 13 QPR1, prevista per dicembre.