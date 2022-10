Gli smartwatch della famiglia Fossil Gen 6 stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento a Wear OS 3, il più grande aggiornamento del sistema operativo da polso del colosso di Mountain View, nello stesso giorno in cui il Fossil Gen 6 Wellness Edition diventa ufficiale.

I vari produttori hanno dunque iniziato ad aggiornare i propri smartwatch ad una versione del sistema operativo che, fino a poche settimane fa, era prerogativa degli smartwatch Samsung Galaxy Watch più recenti ma che ora, complice anche il lancio di Google Pixel Watch e un segmento del mercato in evoluzione, sta cominciando a diventare quanto mai popolare.

Fossil Gen 6: parte l’aggiornamento a Wear OS 3

Stando alle numerose segnalazioni emerse su Reddit, Fossil ha mantenuto le promesse fatte e ha avviato il rilascio dell’aggiornamento a Wear OS 3 per gli smartwatch della gamma Fossil Gen 6. Il pacchetto d’aggiornamento porta sugli smartwatch tutti i miglioramenti intrinseci di Wear OS 3, sfruttato nella sua declinazione stock (e non personalizzato dal produttore come fa ad esempio Samsung): l’aggiornamento include miglioramenti al monitoraggio della salute e della forma fisica e un’interfaccia rinnovata.

Inoltre, l’app Fossil Smartwatches (disponibile sul Google Play Store) si è recentemente aggiornata alla versione 5.1.1: adesso consente agli utenti di controllare gli smartwatch aggiornati a Wear OS 3 oltre agli smartwatch della serie Gen 6 Hybrid del produttore americano.

Gli utenti in possesso di uno smartwatch della gamma Fossil Gen 6, da oggi, potranno godere di una maggiore leggibilità, grazie agli elementi del Material You di Google: premendo il pulsante in alto, tenendo premuto, invece, si avvia l’assistente vocale che, a differenza di quanto detto venerdì scorso è Google Assistant. Sono state migliorate anche le impostazioni rapide, con più opzioni e un nuovo look; anche le modalità di risparmio energetico sono state riviste: ora vi è la possibilità di scegliere tra modalità giornaliera e modalità estesa (che riduce il numero di controlli messi a punto dai vari sensori e disabilità alcune funzionalità per aumentare l’autonomia).

Fossil Gen 6 Wellness Edition arriva in Italia

Come da programmi, il Fossil Gen 6 Wellness Edition, anticipato dallo stesso produttore venerdì scorso, è ufficialmente arrivato sul mercato (anche in Italia).

Si tratta di uno smartwatch dal design elegante e molto stiloso, caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile da 44 mm che contiene al suo interno un display AMOLED da 1,28 pollici con buona risoluzione (416 x 416 pixel) e supporto all’Always-on Display. La cassa, sul lato destro, presenta tre pulsanti: due configurabili e uno (quello centrale) che funge da tasto home e si presenta come una corona girevole.

Fossil Gen 6 Wellness Edition è basato sulla piattaforma Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, alla pari degli altri membri della gamma Gen 6 del produttore statunitense, affiancato da 1 GB di memoria RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

La vera novità, anche se, come detto, anche gli altri Gen 6 si stanno aggiornando, è dettata dalla presenza del sistema operativo Wear OS 3 sin dall’uscita. Fossil Gen 6 Wellness Edition, inoltre, è uno smartwatch focalizzato sul benessere (vi è un’apposita app chiamata Wellness) che mette a disposizione dell’utente importanti statistiche riguardanti salute e fitness: troviamo il rilevamento della SpO2, il monitoraggio di frequenza cardiaca e sonno, il rilevamento automatico di attività e allenamenti; a queste caratteristiche, si aggiungono tutte le altre caratteristiche degli altri smartwatch della Gen 6.

Come anticipato in precedenza, la sorpresa più gradita, nonché la differenza più grande rispetto a quanto abbiamo riportato qualche giorno fa al momento dell’annuncio ufficioso da parte del produttore, è l’integrazione di Google Assistant all’interno dello smartwatch: dunque, sono state smentite le voci che sostenevano una sorta di incompatibilità tra i SoC Qualcomm per gli smartwatch e il software dell’assistente digitale all’interno di Wear OS 3.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche complete del Fossil Gen 6 Wellness Edition.

Cassa: 44 mm , acciaio inossidabile

, Cinturino: 20 mm , intercambiabile, in silicone

, intercambiabile, in silicone Display: AMOLED da 1,28 pollici Risoluzione: 416 x 416 pixel (326 ppi) Supporto all’ Always-on Display

da Piattaforma: Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Memoria RAM: 1 GB

Spazio di archiviazione: 8 GB

Audio: Altoparlante , microfono , motorino della vibrazione

, , motorino della vibrazione Sensori: Accelerometro , altimetro , luce ambientale , bussola , giroscopio , IR off-body , battito cardiaco PPG , SpO2

, , , , , , , Funzionalità salute e fitness: Monitoraggio delle attività Contapassi Monitoraggio del sonno Monitoraggio del battito cardiaco Livello cardio Misurazione SpO2

Metodi di interazione: due pulsanti configurabili, pulsante home (rotante), touchscreen , comandi vocali

pulsante (rotante), , Connettività: Wi-Fi , Bluetooth 5.0 LE , GPS , NFC

, , , Certificazione: resistenza all’acqua fino a 3 ATM

fino a Autonomia dichiarata: 24 ore Modalità risparmio energetico (può estendere l’autonomia a svariati giorni) Ricarica tramite dock magnetico (in 30 minuti si passa da 0% a 80%)

Sistema operativo: Wear OS 3 Compatibilità con smartphone Android e iOS Possibilità di ricevere ed effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch (quando connesso allo smartphone) Supporto ai pagamenti tramite Google Pay

App precaricate sullo smartwatch:

Agenda, Sveglia, Amazon Alexa per smartwatch (disponibile solo in alcuni mercati), Modalità attività con ottimizzazione della batteria, Calendario, Monitoraggio del battito cardiaco, Cardiogram, Contatti, App per una gestione migliorata di contatti e chiamate, Facer, Google Assistant, Google Fit (Allenamento, Frequenza cardiaca, Obiettivi, Breathe), Google Maps, Google Pay, Google Play Store, Nike Run Club, Noonlight, Modalità della batteria intelligenti, Spotify, Cronometro, Timer, Traduttore, App per il benessere con monitoraggio del sonno.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Fossil Gen 6 Wellness Edition è già acquistabile in Italia, sul sito ufficiale del produttore, al prezzo di 299,99 euro. Lo smartwatch è disponibile in tre diverse colorazioni, accoppiata cassa/cinturino in silicone: nero/nero, argento/blu navy, oro/rosa cipria.

Anche se non venduto o spedito direttamente dal colosso dell’e-commerce, il Fossil Gen 6 Wellness Edition è acquistabile su Amazon.it al prezzo di listino nelle due colorazioni nero (con cinturino nero) e argento (con cinturino blu navy). Secondo quanto riportato, la data di uscita è prevista per il 25 ottobre 2022.

Fossil, inoltre, propone una gamma di cinturini alternativi rispetto a quello disponibile al momento dell’acquisto, la maggior parte dei quali sono in silicone:

Cinturino Quick View da 20 mm in silicone al prezzo di 25 euro , disponibile nelle colorazioni bianco, rosa, grigio, bordeaux, nero, verde, lavanda, rosso

da in silicone al prezzo di , disponibile nelle colorazioni bianco, rosa, grigio, bordeaux, nero, verde, lavanda, rosso Cinturino Quick View da 20 mm in rPET al prezzo di 35 euro, disponibile nelle due colorazioni multicolore arcobaleno e multicolore rosa/celeste.

