Il produttore statunitense Fossil si appresta a lanciare il Fossil Gen 6 Wellness Edition, primo smartwatch dell’azienda nativamente dotato del sistema operativo Wear OS 3 di Google, un dispositivo dal design ricercato e fortemente incentrato sulle funzionalità per il benessere.

Sebbene non sia basato sulla più recente piattaforma per indossabili di Qualcomm, offre lo stesso family feeling degli agli altri smartwatch della gamma Gen 6 ma a differenza loro può contare, sin dal lancio, su tutte le possibilità offerte dal più recente sistema operativo da polso del colosso di Mountain View.

Fossil Gen 6 Wellness Edition è ufficiale con funzionalità per il benessere e Wear OS 3

Il periodo autunnale continua ad essere costellato dal lancio di nuovi dispositivi indossabili. Dopo il lancio del Google Pixel Watch, novità più chiacchierata del momento nel panorama smartwatch, è il turno di Fossil, che si appresta a lanciare il nuovo Fossil Gen 6 Wellness Edition, ennesimo smartwatch della gamma Gen 6 che, rispetto ai fratelli ha una peculiarità: esce dalla scatola con già Wear OS 3 a bordo.

Il Fossil Gen 6 Wellness Edition è il tipico smartwatch del produttore statunitense, che strizza un occhio alla moda con un design elegante (leggermente e tre colorazioni per la cassa da 44 mm (nero, argento, oro rosa) e svariate opzioni per i cinturini (che sono da 20 mm), candidandosi seriamente allo scettro per lo smartwatch Wear OS più bello in circolazione.

Sulla parte frontale, lo smartwatch offre un display OLED da 1,28 pollici che supporta l’Always-on Display ed è corredato di un sensore per il rilevamento della luminosità ambientale, circondato da bordi curvi in acciaio inossidabile. Sulla cassa, nella parte destra, troviamo una corona girevole e due pulsanti funzione.

Scheda tecnica alla mano, il Fossil Gen 6 Wellness Edition è basato sulla piattaforma Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, la stessa che ritroviamo sugli altri smartwatch della serie, coadiuvata da 1 GB di memoria RAM e 8 GB di memoria interna: è probabile che in Fossil non abbiano voluto osare introducendo la più recente piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1, lasciandosi questa possibilità per il lancio della prossima Gen 7 dei propri smartwatch.

Poco male, comunque, perché per la prima volta il produttore statunitense lancia uno smartwatch con Wear OS 3, una novità importante dal momento che il dispositivo potrà contare su tutte le novità introdotte con il sistema operativo, netto passo in avanti rispetto alla versione precedente. Inoltre, gli utenti potranno contare sull’assistente digitale Amazon Alexa (in luogo dell’Assistente Google, non disponibile).

Il Fossil Gen 6 Wellness Edition arriva con un’esclusiva app chiamata Wellness che è addetta alla registrazione di importanti statistiche riguardo salute e fitness: c’è il rilevamento della SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, oltre al rilevamento automatico dell’allenamento. Queste novità si aggiungono alle funzionalità presenti sui dispositivi già esistenti della linea Fossil Gen 6.

Tra le altre specifiche rientrano il Bluetooth 5 (supporta anche le chiamate direttamente dal polso), l’NFC per i pagamenti con Google Wallet e Google Pay e un’autonomia dichiarata di una giornata, corredata da una ricarica super veloce. Il nuovo smartwatch, poi, porterà al debutto tre nuovi quadranti: Wellness Gauge (dovrebbe rimanere esclusivo di questo modello), Heritage Wellness e Heritage GMT. Un’altra chicca è la compatibilità con iOS.

Specifiche tecniche del Fossil Gen 6 Wellness Edition

Cassa da 44 mm

Display OLED da 1,28” con supporto all’Always-on Display e rilevamento della luce ambientale

da con supporto all’Always-on Display e rilevamento della luce ambientale SoC: Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 8 GB

Monitoraggi di salute e fitness (tramite l’app Wellness ) Sonno Frequenza cardiaca SpO2 VO2 Max Rilevamento automatico dell’allenamento

) Sensori: bussola , altimetro

, Connettività: Bluetooth 5.0 (supporto alle chiamate), NFC

(supporto alle chiamate), Batteria: autonomia da una giornata e supporto alla ricarica rapida

e supporto alla ricarica rapida Sistema operativo: Wear OS 3 Compatibilità con smartphone Android e iOS



Prezzi e disponibilità del Fossil Gen 6 Wellness Edition

Sebbene sul sito ufficiale del produttore sia attivo un countdown che scadrà quando qui in Italia saranno da poco passate le 15:30 del prossimo 16 ottobre, il nuovo Fossil Gen 6 Wellness Edition sarà in vendita a partire dal 17 ottobre 2022 ad un prezzo di partenza di 299 dollari e in tre diverse colorazioni, Black, Silver e Rose Gold. Non abbiamo ancora informazioni su quando lo smartwatch sarà disponibile anche in Italia.

Al pari di quanto è possibile con gli altri smartwatch della Gen 6, anche il nuovo Wellness Edition potrà essere personalizzato con una vasta gamma di cinturini, in questo caso da 20 mm: per gli Stati Uniti, il prezzo del singolo cinturino in silicone sarà di 30 dollari.

Wear OS 3 arriverà sugli altri smartwatch della gamma Fossil Gen 6 il prossimo 17 ottobre

Il 17 ottobre potrebbe essere una data molto importante per Fossil che, oltre a lanciare il nuovo Gen 6 Wellness Edition, primo smartwatch dell’azienda dotato nativamente di Wear OS 3, potrebbe avviare il rilascio dell’aggiornamento al più recente sistema operativo da polso di Google anche per gli altri smartwatch della gamma Fossil Gen 6, ma non solo.

Sembra infatti che tra gli smartwatch idonei a ricevere l’aggiornamento rientrano tutti i più recenti smartwatch dei marchi del panorama Fossil, ovvero i Michael Kors Gen 6 e gli Skagen Falster Gen 6.

Fossil Gen 6 Wellness Edition e i suoi fratelli saranno dotati, secondo quanto dichiarato dalla stessa Fossil, di un’interfaccia molto simile a quella del recentissimo Google Pixel Watch, paradigma dell’esperienza stock di Wear OS 3: il produttore statunitense, dunque, non seguirà le orme di Samsung che ha personalizzato in maniera piuttosto marcata il sistema operativo (tramite l’interfaccia personalizzata One UI Watch); tuttavia, Fossil introdurrà nella propria interpretazione di Wear OS 3 alcune chicche come modalità della batteria personalizzate, compatibilità con iOS e l’app proprietaria Wellness per il monitoraggio di salute e fitness.

Al pari di quanto successo al Montblanc Summit 3 in seguito all’aggiornamento a Wear OS 3, negli smartwatch Fossil che si aggiorneranno mancherà Google Assistant (almeno in un primo momento). Il motivo è presto detto: il software non sarebbe pronto per girare sugli smartwatch basati su piattaforma Qualcomm. Poco male per il produttore statunitense, che da qualche mese aveva dotato i propri smartwatch del supporto all’app Alexa, consentendo agli utenti di avere comunque a disposizione, direttamente sul polso, un’assistente intelligente.

Tenendo fede a quanto dichiarato in precedenza, infine, l’aggiornamento arriverà unicamente sugli smartwatch basati sulla piattaforma Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, lasciando fuori dispositivi come i Fossil Gen 5.

L’app rimane Fossil Smartwatches ma ora ha il supporto a Wear OS 3

Circa tre mesi fa, in seguito al lancio del Fossil Gen 6 Venture Edition, erano emersi i lavori in corso per la realizzazione di una companion app per Wear OS 3, in previsione di un futuro rilascio dell’aggiornamento e al pari di tutti i produttori che decidono di aggiornare i propri smartwatch al più recente sistema operativo da polso del colosso di Mountain View, ora responsabili della creazione delle proprie app companion.

Adesso ci siamo: l’app Fossil Smartwatches, disponibile sul Google Play Store (e raggiungibile tramite il badge sottostante) e ridisegnata in occasione del lancio degli smartwatch Gen 6 Hybrid, si appresta ad introdurre il supporto a Wear OS 3, essenziale per consentire la gestione del proprio smartwatch Fossil direttamente dallo smartphone.

Fossil, inoltre, ribadisce quanto già affermato da Google: quando uno smartwatch viene aggiornato a Wear OS 3, è necessario effettuare un reset di fabbrica. L’unico modello esonerato da questa prassi è il nuovo Fossil Gen 6 Wellness Edition che, al pari dei suoi fratelli e cugini, potrà contare sulle app esclusive della piattaforma come Google Home e la nuova esperienza di Google Maps.

In ultimo, Fossil si impegna ad offrire almeno due anni di aggiornamento: quello a Wear OS 3, pertanto, potrebbe non essere l’ultimo per molti smartwatch della casa.

