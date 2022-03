Con il lancio ufficiale dello Skagen Falster Gen 6, avvenuto all’inizio di quest’anno, è iniziata una partnership tra Amazon e Fossil con l’intento di portare Alexa sugli smartwatch Wear OS del brand. A distanza di pochi mesi, la funzione è ora disponibile (o, meglio, in fase di rilascio).

Per chi si stesse chiedendo cosa c’entri Skagen con Fossil, ecco la risposta: la società danese è stata acquistata da Fossil nel 2012, divenendone una sussidiaria.

Ecco Alexa sugli smartwatch Fossil e Skagen con Wear OS

L’ultimo smartwatch lanciato dal brand danese Skagen è stato il Falster di sesta generazione. Sul dispositivo era preinstallata l’app di Amazon Alexa; una volta aperta, tuttavia, l’app mostrava solo il messaggio “Coming soon” (prossimamente).

Durante il mese di gennaio, subito dopo il lancio, Skagen e Fossil hanno dichiarato che l’app Alexa sarebbe diventata funzionante sullo smartwatch nell’arco del 2022, senza offrire una tempistica più precisa. Grazie ad alcune segnalazioni di diversi utenti raccolte da 9to5Google, sembra che l’attesa sia finita.

Un silent update dell’app Amazon Alexa, ha infatti abilitato il supporto ad Alexa su Wear OS sugli smartwatch Fossil e Skagen di sesta generazione.

Adesso, una volta aperta l’app, bisognerà concedere ad Alexa le autorizzazioni per utilizzare il microfono; in secondo luogo, bisognerà scaricare l’app Alexa sullo smartphone associato e collegare sia l’app che lo smartwatch al proprio account Amazon (nell’app Alexa sul telefono, seguire il percorso “Dispositivi > Aggiungi dispositivo” e selezionare “Smartwatch”).

Al termine dell’accoppiamento, sugli smartwatch Fossil e Skagen con Wear OS sarà possibile utilizzare Alexa.

L’app, inoltre, suggerirà di impostare un pulsante di scelta rapida per avviare l’assistente vocale di Amazon, dal momento che non funzionerà con i comandi “sempre in ascolto” come, di default, fa Google Assistant su Wear OS.

All’interno dell’app, è possibile interagire con Alexa tramite la voce, sfruttando, oltre alle classiche domande generiche, comandi vari tra cui la richiesta di lettura delle notifiche, la richiesta di telefonare dall’orologio e i comodissimi controlli dei dispositivi per la casa intelligente.

In tutto ciò c’è un grosso ma. Alexa non può leggere le risposte verbalmente su Wear OS: offre, infatti, il solo feedback testuale (con una formattazione spesso disordinata). Tutto, però, sembra ancora in fase di sviluppo, dal momento che alcune domande, ad esempio quelle relative al meteo, offrono risposte più complete e meglio organizzate.

Un altro piccolo fastidio è dettato dalla notifica Alexa costantemente presente sullo smartphone associato.

Come detto in apertura, la compatibilità di Alexa con gli smartwatch Fossil e Skagen (di sesta generazione) è in rilascio graduale: dovrebbe già essere disponibile per la maggior parte dei possessori di smartwatch Fossil Gen 6 e Skagen Falster Gen 6.

Fossil, inoltre, non aveva escluso che, in un prossimo futuro, il supporto ad Alexa potrebbe essere esteso anche ai suoi smartwatch basati su Wear OS più vecchi.

