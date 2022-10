Proseguono gli sconti dell’Amazon Prime Day autunnale, disponibili fino alle 23:59 di stanotte (salvo esaurimento scorte): questa volta l’iniziativa prende il nome di Offerte esclusive Prime di Amazon, ma questo non cambia il contenuto. Le proposte sugli smartphone Android sono parecchie e toccano tutte le fasce di prezzo, ma qui ci concentriamo su un bel trio di dispositivi Motorola: le offerte toccano Motorola Edge 30 Pro, ma anche prodotti piĂą abbordabili come Motorola Moto G71 5G e Motorola Moto G52.

Un trio di Motorola tra le Offerte esclusive Prime di Amazon

Gli sconti di questo secondo Prime Day dell’anno sono disponibili ancora per poche ore, fino allo scoccare della mezzanotte, e sono riservati agli abbonati Amazon Prime (qui il link per sfruttare anche il periodo di prova gratuita). A distanza di qualche mese dall’evento estivo e di qualche settimana dalle proposte di Black Friday e Cyber Monday, le Offerte esclusive Prime regalano una serie lunghissima di sconti: abbiamo visto proposte sulla serie Galaxy S22, sulla serie Xiaomi 12, sui prodotti Realme, su un paio di pezzi grossi OnePlus e persino sui Google Pixel di penultima generazione.

In lista ci sono anche alcuni prodotti Motorola, tra i quali spicca Motorola Edge 30 Pro, uno smartphone di fascia alta presentato lo scorso febbraio. Mette a disposizione display da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con 144 Hz di refresh rate, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP e batteria da 4800 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 68 W. Lanciato in Italia a fine febbraio al prezzo consigliato di 849 euro (12-256 GB), è ora disponibile in offerta a 599,90 euro.

Chi vuole spendere meno o non ha bisogno di tutta questa potenza può dare un’occhiata a Motorola Moto G71 5G, uno smartphone con qualche mese in piĂą sulle spalle proposto a una cifra interessante. Offre schermo OLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 695 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower 30. Lanciato a fine novembre al prezzo di 339,90 euro, è ora in promozione su Amazon a 249,90 euro.

Chiudiamo il trio con Motorola Moto G52, un prodotto lanciato la scorsa primavera con connettività 4G: la scheda tecnica include display AMOLED da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W. Lo smartphone ha debuttato in Italia a fine aprile al prezzo consigliato di 299,90 euro, ed è in offerta a 100 euro in meno (199,90 euro).

Gli sconti Amazon sono raggiungibili seguendo i link qui in basso, mentre in fondo sono disponibili una delle nostre recensioni e i link a tantissime altre offerte.

Motorola Edge 30 Pro a 599,90 euro

Motorola Moto G71 5G a 249,90 euro

Motorola Moto G52 a 199,90 euro

