Il nuovo Amazon Prime Day è arrivato, anche se questa volta gli sconti prendono il nome di Offerte esclusive Prime di Amazon. Le proposte sugli smartphone Android sono parecchie e toccano praticamente ogni fascia di prezzo, ma all’interno della lista spiccano gli ultimi flagship di Samsung, ossia Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 tra le migliori Offerte esclusive Prime di Amazon

Gli sconti di questo secondo Prime Day dell’anno sono disponibili solamente oggi, 11 ottobre 2022, e domani, salvo esaurimento scorte, e sono riservati agli abbonati Amazon Prime (qui per sfruttare anche il periodo di prova gratuita). A distanza di qualche mese dall’evento estivo e di qualche settimana dalle proposte di Black Friday e Cyber Monday, ecco che spuntano tantissime Offerte esclusive Prime.

Tra queste abbiamo il tris di flagship della serie Galaxy S22, ossia Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, tutti nella versione da 256 GB, la più appetibile vista l’assenza della memoria espandibile. Presentati lo scorso febbraio, potrebbero essere la scelta giusta per gli amanti della One UI e dei prodotti della casa sud-coreana: alla serie Galaxy S23 manca ancora qualche mese, e i prezzi di quest’ultima non saranno sicuramente allo stesso livello di quelli proposti da Amazon per l’attuale gamma.

All’interno del trio, Samsung Galaxy S22 è la scelta giusta per chi non vuole uno smartphone troppo grande e pesante tra le mani (e nelle tasche): offre uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Exynos 2200 a 4 nm, 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, connettività 5G e batteria da 3700 mAh. Galaxy S22 è stato lanciato al prezzo di 879 euro (8-128 GB) e di 929 euro (8-256 GB), ma è possibile acquistarlo in offerta su Amazon in quest’ultima versione a 200 euro in meno (729 euro).

Chi vuole uno schermo più grande può optare per Samsung Galaxy S22+, anche se in questo caso lo sconto risulta leggermente meno interessante. La scheda tecnica è la praticamente la stessa del fratello minore, ma con display da 6,6 pollici e batteria da 4500 mAh. Il prezzo scende da 1129 euro (8-256 GB) a 949 euro.

Chi invece non vuole scendere a compromessi farebbe bene a guardare Samsung Galaxy S22 Ultra, il vero flagship del produttore: a bordo uno schermo da 6,8 pollici QHD+ con supporto alla S Pen, 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 108 MP e tele con zoom ottico 10x e batteria da 5000 mAh. L’offerta più interessante su Amazon riguarda la versione 12-256 GB, proposta a 999,90 euro (anziché 1379 euro).

Gli sconti Amazon sono raggiungibili seguendo i link qui in basso, mentre in fondo sono disponibili le nostre recensioni e i link a tantissime altre offerte.

Samsung Galaxy S22 256 GB a 729 euro

Samsung Galaxy S22+ 256 GB a 949 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 12-256 GB a 999,90 euro

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S22 e S22+ | Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra

Offerte per categoria