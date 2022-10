Il secondo Amazon Prime Day dell’anno è arrivato e prevede sconti per oggi e domani (11 e 12 ottobre), ma stavolta gli sconti prendono il nome di Offerte esclusive Prime di Amazon. Le occasioni sugli smartphone Android sono veramente tante, come abbiamo avuto modo di vedere, e riguardano praticamente tutte le fasce di prezzo, ma all’interno della lista spiccano alcuni degli smartphone Xiaomi più interessanti del momento, ossia Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 12, 12X e 12 Lite tra le migliori Offerte esclusive Prime di Amazon

Gli sconti di questo secondo Prime Day dell’anno sono disponibili solamente oggi, 11 ottobre 2022, e domani, salvo esaurimento scorte, e sono riservati agli abbonati Amazon Prime (qui il link per sfruttare anche il periodo di prova gratuita). A distanza di qualche mese dall’evento estivo e di qualche settimana dalle proposte di Black Friday e Cyber Monday, ecco che spuntano tantissime Offerte esclusive Prime.

Tra queste abbiamo un tris degli smartphone Xiaomi più interessanti del periodo, ossia Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Lite. Presentati per il mercato italiano nei mesi di marzo e luglio 2022, si tratta di prodotti di fascia alta o media che rispondono a esigenze diverse.

Xiaomi 12 è uno smartphone di fascia alta che mantiene tutto sommato delle dimensioni “umane”: offre display OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 8/12 GB di RAM e da 128/256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lanciato al prezzo di 799 euro nella versione 8-128 GB, è ora in offerta su Amazon con 150 euro di sconto (649,90 euro).

Xiaomi 12X condivide alcune delle caratteristiche tecniche del modello descritto qui sopra, come lo schermo AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ con 120 Hz, le memorie (8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage) e il sensore fotografico principale da 50 MP (Sony IMX766). Per il resto offre il SoC Qualcomm Snapdragon 870 e batteria da 4500 mAh. Lo smartphone è stato proposto nella versione 8-256 GB al prezzo di 699,90 euro, ma ora è disponibile in promozione a 200 euro in meno (499,90 euro).

Chiudiamo il tris di smartphone con Xiaomi 12 Lite, il modello meno costoso della gamma. Mette a disposizione un display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale HM2 da 108 MP e batteria da 4300 mAh. Xiaomi 12 Lite è stato presentato la scorsa estate al prezzo di 499,90 euro ed è disponibile in offerta su Amazon a 399,90 euro (versione 8-128 GB).

Gli sconti Amazon sono raggiungibili seguendo i link qui in basso, mentre in fondo sono disponibili

Xiaomi 12 8-128 GB a 649,90 euro

Xiaomi 12X 8-256 GB a 499,90 euro

Xiaomi 12 Lite 5G 8-128 GB 399,90 euro

