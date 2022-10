Il secondo Amazon Prime Day dell’anno è finalmente arrivato, ma stavolta gli sconti prendono il nome di Offerte esclusive Prime di Amazon. Le occasioni sugli smartphone Android sono veramente tante e riguardano praticamente tutte le fasce di prezzo, ma all’interno della lista spiccano alcuni dei migliori smartphone OnePlus, ossia OnePlus 10T 5G (in due versioni) e OnePlus 9 5G.

I migliori smartphone OnePlus tra le Offerte esclusive Prime di Amazon

Gli sconti di questo secondo Prime Day dell’anno sono disponibili solamente oggi, 11 ottobre 2022, e domani, salvo esaurimento scorte, e sono riservati agli abbonati Amazon Prime (qui il link per sfruttare anche il periodo di prova gratuita). A distanza di qualche mese dall’evento estivo e di qualche settimana dalle proposte di Black Friday e Cyber Monday, ecco che spuntano tantissime Offerte esclusive Prime.

Tra queste abbiamo alcuni degli smartphone OnePlus più apprezzati del momento, ossia OnePlus 10T 5G (nelle versioni da 8-128 GB e da 16-256 GB) e OnePlus 9 5G. Presentati rispettivamente ad agosto 2022 e nel marzo 2021, si tratta di prodotti di fascia alta con Android 12 e OxygenOS (il primo può anche contare sulla beta di Android 13).

OnePlus 10T 5G è il prodotto più recente e mette a disposizione schermo Fluid AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con connettività 5G, 8, 12 o 16 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore da 50 MP con OIS e batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 150 W. Lanciato al prezzo di 719 euro (8-128 GB) e di 819 euro (16-256 GB), è ora in offerta su Amazon con 100 euro di sconto a rispettivamente 619 e 719 euro.

Chi vuole spendere meno, ma vuole comunque uno smartphone di livello, può optare per il modello dello scorso anno, OnePlus 9 5G: a disposizione in questo caso display AMOLED da 6,55 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65 W. Proposto al lancio al prezzo di partenza di 719 euro, può essere acquistato in offerta Prime a 499 euro.

Gli sconti Amazon sono raggiungibili seguendo i link qui in basso, mentre in fondo sono disponibili la nostra recensione e i link a tantissime altre offerte.

OnePlus 10T 5G 16-256 GB a 719 euro

OnePlus 10T 5G 8-128 GB a 619 euro

OnePlus 9 5G 8-128 GB a 499 euro

Leggi anche: Recensione OnePlus 9 5G

Offerte per categoria