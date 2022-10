Alla mezzanotte di oggi, 11 ottobre 2022, hanno preso il via le “Offerte esclusive Prime di Amazon” — che potremmo ufficiosamente descrivere come il secondo Prime Day dell’anno — e Realme, brand sempre molto attivo nell’ambito di queste promozioni, ha colto al volo l’occasione annunciando offerte che ne investono l’intero ecosistema, a partire naturalmente dagli smartphone Android.

Offerte esclusive Amazon Prime in breve

Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono un nuovo evento promozionale organizzato dal colosso dello shopping online riservato in via esclusiva ai clienti Prime e ufficializzato nelle scorse settimane. L’evento tocca anche il mercato italiano e si svolge dalla mezzanotte dell’11 ottobre fino alle ore 23.59 del 12 ottobre.

Tra le innumerevoli categorie di prodotti in offerta trovano spazio anche quelle di nostra pertinenza e, nel contesto dell’elettronica, figura anche una vasta selezione di smartphone Android che coprono diverse fasce di prezzo e target di utenti.

Ricordandovi che la nostra pagina dedicata alle offerte Amazon è sempre a vostra disposizione e che agli smartphone Android parte di questa nuova promozione abbiamo già dedicato un articolo più ampio, in questo articolo vedremo unicamente le proposte di Realme.

Ecosistema Realme nelle “Offerte esclusive Prime di Amazon”

È sufficiente visitare il negozio di Realme su Amazon per essere accolti dal banner dedicato alla nuova promozione, che ricorda l’appuntamento con la 48 ore di offerte del “Prime Day 2.0” e annuncia fino a 120 euro di sconto solo per le giornate dell’11 e del 12 ottobre. Le offerte del produttore cinese coprono una grande varietà di prodotti, dagli smartphone Android più e meno economici ai tablet, passando le cuffie true wireless e i notebook.

Smartphone

Partendo dagli smartphone, le proposte vanno dal low cost Realme Narzo 50i Prime, che costa appena 99,99 euro (sconto del 29%) al già più ambizioso Realme 50 Narzo 50 5G, venduto a 219,99 euro. I modelli più particolari sono senza dubbio Realme 9 Pro+ FreeFire Limited Edition (ecco la nostra recensione del modello standard), proposto a 359,99 euro (listino di 419,99 euro) e Realme GT Neo 3 5G 80 W (a questo link trovate la nostra recensione della versione 150 W), che è disponibile al prezzo minimo storico di 479,99 euro in tutte le colorazioni. Il produttore segnala degli sconti anche per Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro (ecco la nostra recensione), ma per la verità in questo caso le offerte più interessanti sono disponibili per tutti, non solo per i clienti Prime. Ecco tutti i link diretti per acquistare i dispositivi:

Tablet

In questa categoria troviamo unicamente Realme Pad mini, proposto a 149,99 euro (sconto del 17%) nella versione WiFi con 3 GB + 32 GB. Ecco i link diretti:

Altri prodotti

Per queste ed altre offerte, potete dare un’occhiata alla vetrina di Realme su Amazon.

Per consultare le altre proposte potete cliccare sui link qui in basso:

Offerte esclusive Prime di Amazon

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.Â