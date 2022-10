Tra le tantissime Offerte esclusive Prime di Amazon spunta anche una promozione dedicata a Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro e Google Pixel 6a, grazie alla quale si possono ottenere le cuffie Pixel Buds A-Series in omaggio. Vediamo come approfittarne.

Pixel Buds A-Series in regalo con Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a su Amazon

Il nuovo Amazon Prime Day di oggi sta offrendo tantissimi sconti su smartphone e tablet Android (e non solo), ma se state puntando a un Google Pixel 6, 6 Pro o 6a sappiate che potete ottenere delle cuffie wireless in omaggio. Non si tratta di cuffie qualsiasi, oltretutto, perché stiamo parlando delle Google Pixel Buds A-Series, true wireless lanciate nell’estate 2021 al prezzo di 99 euro con driver dinamici da 12 mm, doppio microfono con Suono adattivo, connettività Bluetooth 5.0, riduzione del rumore passiva e autonomia fino a 5 ore (24 grazie alle ricariche della custodia).

Google Pixel 6, 6 Pro e 6a sono smartphone che non hanno bisogno di presentazioni, ma fate attenzione con la promozione dedicata al primo perché Amazon potrebbe confondervi le idee a causa di un errore: nel momento in cui scriviamo, il titolo della promozione riporta la dicitura “Google Pixel 6 Pro” anche dove il protagonista dell’offerta è il fratello minore Google Pixel 6, come potete scoprire sia nel resto della pagina Amazon, sia nella successiva conferma dell’ordine.

Seguendo il link qui in basso potete portarvi a casa Google Pixel 6 al prezzo di 649 euro con Pixel Buds A-Series in omaggio. Eventualmente potete optare per il pagamento rateale in 12 mesi (54,09 euro) e per la consegna rapida in 1 giorno. L’offerta Amazon riguarda le cuffie nelle colorazioni bianco o verde oliva.

In alternativa potete considerare l’offerta simile per il fratello maggiore Google Pixel 6 Pro (si parte da 881 euro) e per il meno costoso Google Pixel 6a (399 euro), sempre con Pixel Buds A in regalo.

