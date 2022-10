Tre applicazioni di Google tanto all’apparenza banali quanto in concreto essenziali per la quotidianità di tantissimi utenti hanno iniziato a ricevere dei nuovi aggiornamenti ricchi di novità che si preannunciano utili, si tratta della tastiera Gboard, Google Orologio e Google Fit. Questi tre nuovi update si sommano a quello segnalato proprio ieri per Google Contatti.

Gboard finalmente per tablet

Da qualche mese a questa parte, il team di Google ha deciso di dedicare maggiore attenzione alla categoria dei tablet e del resto la stessa esistenza di Android 12L è emblematica; a margine del Google I/O 2022 era stato affrontato un argomento fondamentale: quello dell’ottimizzazione della UI delle app per sfruttare al meglio gli ampi schermi dei tablet.

Ebbene, con il rilascio della nuova beta di Gboard viene aggiunto un altro importante tassello: il layout dell’apprezzata tastiera di Big G è stato all’uopo ridisegnato e i primi risultati sembrano convincenti. Gboard 12.3 per Android introduce un layout per tablet che finalmente non è più un semplice (e bruttissimo) allargamento di quello per smartphone. La tastiera è più alta di default, i tasti sono più quadrati che rettangolari e più facili da selezionare; in verticale, il tutto si restringe. Sulla sinistra, trovano posto tasti come Tab e Caps Lock, mentre sulla destra Enter/Search confluisce in una pillola di colore diverso facilmente riconoscibile e in basso a destra si trovano un tasto per nascondere la tastiera, delle frecce per spostarsi nel testo digitato. Non mancano, ovviamente, il punto, la virgola e il tasto per le emoji in prima funzione. Google ha rivisitato anche la riga dei suggerimenti, che ora ospita una scorciatoia in più. Date un’occhiata alle seguenti immagini.

Il nuovo layout per tablet è presente per ora nel canale Beta ma dovrebbe arrivare presto per tutti. La versione più recente dell’app è scaricabile dal Google Play Store tramite il seguente badge.

Google Orologio migliora grafica e sveglie

Google Orologio è una di quelle app che attira poco l’attenzione ma la cui completezza può tornare utilissima agli utenti. Di recente, l’app è stata aggiornata alla versione 7.3 e sebbene il Google Play Store segnali solo novità grafiche (nuovi design e animazioni, adattamento a stile e colore dello sfondo in perfetto Material You) e bugfix, ci sono in realtà delle comode aggiunte per le sveglie.

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito — nei quali si notano anche le novità grafiche di cui sopra —, l’ultimo aggiornamento di Orologio ha introdotto la possibilità di impostare una sveglia per una data futura ben precisa oppure di disattivare una sveglia ricorrente solo in date specifiche. Può sembrare una banalità, ma entrambe le funzioni sono estremamente comode e rappresentano un deciso affinamento rispetto alla mera possibilità di impostare sveglie diverse per i vari giorni della settimana.

La versione più recente di Google Orologio è scaricabile dal Play Store tramite il badge sottostante, in alternativa potete scaricare l’APK da APK Mirror a questo link.

Google Fit abbraccia Connessione Salute

Anche per questa novità bisogna riavvolgere il nastro fino al Google I/O 2022: in tale occasione, Big G aveva annunciato la futura introduzione di Connessione Salute, chiamata a sincronizzare i dati provenienti da più applicazioni per Android dedicate al fitness, tra cui Fitbit e Samsung Health, in Google Fit. Con la versione 2.89 di Fit, il roll out di questa grossa novità è finalmente partito e il suo portato viene spiegato direttamente in app: “Condividi le statistiche tra Fit e le altre app, come le calorie, la frequenza cardiaca e le misure del corpo”. La parte interessante è che l’utente è libero di scegliere se consentire a Fit di leggere tutti i dati presenti oppure di selezionarne solo alcuni. Date un’occhiata.

Google Fit 2.89 non è ancora disponibile sul Play Store (badge seguente), ma potete comunque rimediare con l’APK da APK Mirror.

