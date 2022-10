Google Contatti sta per ricevere un paio di nuove funzionalità che miglioreranno l’esperienza di utilizzo dell’app. La prima novità riguarda una nuova scheda in evidenza, mentre l’altra coinvolge direttamente Google Assistant.

L’app Google Contatti mostra una nuova scheda in evidenza

I preferiti dell’app si trovano attualmente sopra l’elenco dei contatti, ma non sono abbastanza distinti dal resto, quindi è in arrivo una nuova scheda che mette in evidenza i contatti più importanti.

La nuova scheda dovrebbe mostrare una panoramica dei nominativi contattati o aperti per ultimi dall’utente e quelli aggiunti di recente, offrendogli la possibilità di accedervi tramite appositi selettori.

Google Contatti ora mostra i dati dei nominativi noti a Google Assistant

L’altra novità tornerà utile soprattutto a chi utilizza i comandi vocali per chiamare frequentemente, poiché nell’app Google Contatti arriverà una nuova scheda che raccoglie tutte le informazioni note a Google Assistant per i vari contatti, inclusa la data di nascita, la relazione con l’utente, l’indirizzo e la pronuncia del nome.

Questo permette all’utente di trovare e aggiungere le informazioni di Google Assistant direttamente nell’app Contatti, evitando di dover passare continuamente da un’app all’altra.

Questa funzionalità dovrebbe essere in rilascio per tutti gli utenti e si presenterà tramite un popup che informa l’utente circa il fatto che le informazioni di Google Assistant sono disponibili nell’app Google Contatti. A seguire trovate il badge per aggiornare l’applicazione tramite il Play Store di Google.

