Oramai da mesi i possessori di Google Pixel 6 Pro attendono con impazienza che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View implementi per loro la possibilità di sbloccare lo smartphone anche attraverso la funzionalità Face Unlock ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe esserci una brutta sorpresa.

Almeno ciò è quanto riporta il sito Caschys Blog, a dire del quale la divisione tedesca di Google avrebbe confermato che la funzionalità dello sblocco facciale, presente sui modelli della serie Google Pixel 7, non sarà implementata sui precedenti smartphone dell’azienda, incluso quello dello scorso anno.

Niente Face Unlock per Google Pixel 6 Pro

Questa dovrebbe essere la prima volta in cui il colosso di Mountain View esclude in via ufficiale l’arrivo di tale funzionalità per Google Pixel 6 Pro, sebbene pare che la nota della divisione tedesca di Google non sia molto chiara, nel senso che potrebbe escludere il rilascio di Face Unlock nell’immediato futuro, lasciando aperta la possibilità di un’implementazione nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, ad oggi la tesi più probabile è quella secondo cui i possessori di Google Pixel 6 Pro dovranno rinunciare alla possibilità di sbloccare il device con il viso anche se, a dirla tutta, non si tratta di una funzionalità di fondamentale importanza.

Bisogna precisare, infatti, che sugli smartphone della serie Google Pixel 7 Face Unlock è una funzionalità biometrica di classe 1, a differenza di Face ID di Apple, soluzione che sfrutta il sistema di fotocamere TrueDepth per creare una mappa di profondità del viso.

In sostanza, Face Unlock di Google può essere sfruttato solo per sbloccare il device ma non può funzionare come metodo di verifica della sicurezza per effettuare pagamenti o per accedere alle applicazioni, non garantendo il soddisfacimento dei necessari standard.

Ai possessori dello smartphone di punta Google dello scorso anno probabilmente non resta altro da fare che farsene una ragione.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 6 Pro