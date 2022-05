Il Google I/O 2022 è arrivato e si è concluso e ci ha lasciato in eredità tantissimi annunci hardware e software, inclusi l’arrivo del primo Pixel Tablet nel 2023 e la volontà di Big G di fare di Android il fulcro di un sistema multi-dispositivo con un occhio di riguardo proprio verso i tablet, per i quali Google ha promesso di ottimizzare le proprie applicazioni.

Di questo argomento ci eravamo già occupati nei giorni scorsi, svelandovi i primi dettagli delle oltre 20 app di Big G che verranno ottimizzate per risultare più utili e godibili su display di dimensioni maggiori rispetto agli smartphone. In questa sede diamo una prima occhiata all’insieme delle applicazioni di Google al fine di scoprire quelle che già dispongono di una UI per tablet, quelle che la stanno ottenendo e quelle ancora in attesa di essere aggiornate.

App di Google con UI per tablet

Partiamo dalle app che il colosso di Mountain View ha già aggiornato in passato al fine di migliorarne la fruibilità sui tablet Android, di seguito elencate in ordine cronologico inverso, ovvero dall’aggiornamento più recente a quello più vecchio.

Google Foto

L’aggiornamento di Google Foto alla UI per tablet risale al mese di gennaio 2021, anche se per la verità la UI non differisce molto da quella del client web del servizio.

La presenza della barra di navigazione sulla sinistra permette di vedere più contenuti in una sola schermata e, al contempo, di mostrare più tab insieme senza doverle comprimere. Oltre ai classici Foto, Ricerca, Condivisione e Raccolta, infatti, sono subito accessibili anche Foto sul dispositivo, Utilità, Archivio e Cestino. Il tab selezionato è contrassegnato da un indicatore a pillola in perfetto stile Material You. In alto compaiono solo il nome dell’app, la barra di ricerca e l’avatar.

Visualizzando una foto a schermo intero, uno swipe up permette di accedere a varie opzioni, mentre altre azioni sono disponibili tramite il menu overflow in alto a destra.

Google Calendar

Google Calendar è un’altra app per tablet che riprende alcuni elementi dal client web, tuttavia è talmente ben fatta che non sembra ci siano cambiamenti importanti in vista. Programma e Giorno, ad esempio, occupano sapientemente lo spazio a disposizione, offrendo sia una visione d’insieme del mese che la lista degli eventi in arrivo.

Google Chrome

Google Chrome per tablet è quasi identica all’interfaccia desktop, dalla UI delle schede al layout Omnibox, senza dimenticare il supporto alla comoda modalità multi-windows.

YouTube

YouTube è un’app ottimizzata discretamente per tablet, con una UI a due colonne e al Google I/O è stato mostrato soltanto il player; non si esclude comunque un ammodernamento dell’interfaccia utente.

Google Traduttore

Google Traduttore dispone già delle interessanti ottimizzazioni declamate dal produttore ed è innegabile che la sua UI per tablet sia piuttosto comoda da fruire.

Files di Google

Files di Google è un ottimo file manager ed è un gran bene poterlo sfruttare a dovere anche sui tablet Android, ancora più comodamente grazie alla barra di navigazione spostata sulla sinistra con indicatori a pillola in stile Material You.

App di Google che stanno ricevendo ottimizzazioni

YouTube Music

Google ha preso l’impegno di ottimizzare quest’app per tablet sia su Android che su iOS. Il lavoro su YouTube Music è iniziato dalla riduzione delle dimensioni della copertina, che permette di vedere un maggior numero di contenuti nel carosello senza effettuare scrolling aggiuntivi; anche la visuale a due colonne Now Playing è molto comoda.

Tra i miglioramenti in arrivo si segnala la UI a due colonne per le playlist; non si esclude l’arrivo — come su YouTube — dell’apprezzato navigation rail sulla sinistra, che però su quest’app potrebbe essere controproducente. D’altra parte l’immagine sotto mostra la barra di navigazione ancora posizionata in basso.

Google Maps

Google Maps ha già una UI a due colonne su tablet, ma prossimamente rimpiazzerà la barra in basso con una integrata nel pannello a sinistra.

App Google in attesa di ottimizzazioni per tablet

Ecco una lista delle applicazioni di Google in attesa di essere meglio ottimizzate per i tablet:

